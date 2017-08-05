مسؤول أمريكي: نحو ألفين من تنظيم الدولة ما زالوا في الرقة السورية

(رويترز) – قال مسؤول أمريكي بارز يوم الجمعة إن ما يقدر بنحو ألفي مقاتل من تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) ما زالوا موجودين في مدينة الرقة السورية ويحاربون من أجل البقاء أمام هجوم تشنه قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة منذ يونيو حزيران.

وقال بريت مكغورك المبعوث الأمريكي الخاص لدى التحالف الذي يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية إن قوات سوريا الديمقراطية طهرت نحو 45 في المئة من الرقة منذ بدء هجوم في أوائل يونيو حزيران للسيطرة على معقل التنظيم في شمال سوريا. وأردف قائلا للصحفيين “اليوم في الرقة يحارب (مسلحو) الدولة الإسلامية من أجل كل المباني المتبقية ويقاتلون من أجل بقائهم”.

وقال إن نحو ألفي مقاتل من التنظيم موجودون في المدينة”ومن المرجح أنهم سيموتون في الرقة”.

وتزامن الهجوم على الرقة مع المراحل الأخيرة من هجوم لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من مدينة الموصل العراقية حيث دُحر التنظيم في الشهر الماضي.

وأضاف أن تنظيم الدولة الإسلامية فقد 70 ألف كيلومتر مربع من الأراضي التي كان يسيطر عليها في البلدين منها 78 في المئة من الأراضي التي كانت يسيطر عليها في العراق و58 في المئة مما كان يسيطر عليه في سوريا.

وقال إنه قبل كل عملية عسكرية تقوم قوات التحالف بتطويق المنطقة المستهدفة لضمان عدم تمكن مقاتلي التنظيم الأجانب من الفرار والهروب من العراق وسوريا.

وأضاف مكغورك أنه من خلال التعاون الوثيق مع القوات التركية أُغلقت الحدود السورية التركية بأكملها ولم يعد باستطاعة تنظيم الدولة الإسلامية إرسال متشددين تدربوا في سوريا لشن هجمات في أوروبا ومناطق أخرى.

وقال إن التحالف أعد قاعدة بيانات تضم نحو 19 ألف اسم من أسماء مقاتلي التنظيم تم تجميعها من الهواتف الخلوية وعناوين ووثائق أخرى عُثر عليها في ساحات القتال ويتقاسمها التحالف مع وكالة الشرطة الدولية (الانتربول).

ويقاتل تنظيم الدولة الإسلامية أيضا القوات الحكومية السورية التي تدعمها قوة جوية روسية وفصائل مدعومة من إيران.

وقال مكجورك إن ترتيبات”منع الصدام” التي توصلت إليها القوات المسلحة الأمريكية والروسية لتفادي وقوع حوادث أثناء عمل تلك القوات بشكل منفصل في سوريا تعمل بشكل جيد على الرغم من تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن العلاقات الأمريكية الروسية”في أدنى مستوى لها وبشكل خطير للغاية” وقالت روسيا إن العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن تعني نهاية آمال تحسن العلاقات مع إدارة ترامب.

وقال مكجورك “حتى الآن لم نر تأثيرا على ارتباطنا مع الروس فيما يتعلق بسوريا”.