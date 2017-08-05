الجيش الأمريكي يوقف استخدام طائرات بدون طيار صينية الصنع

(رويترز): أمر الجيش الأمريكي أفراده بوقف استخدام طائرات بدون طيار تصنعها شركة (إس.زد دي.جيه.آي تكنولوجي) الصينية بسبب “ثغرات في الأمن الإلكتروني” في منتجاتها.

وطبقا لمذكرة أصدرها الجيش في الثاني من أغسطس آب نشرت عبر الإنترنت وتحققت رويترز من صحتها فإن هذا الأمر ينطبق على كل الطائرات بدون طيار التي صنعتها الشركة والأنظمة التي تستخدم مكونات أو برامج منها.

وتطلب المذكرة من كل من هم في الخدمة “التوقف عن استخدام أو وضع أي تطبيقات من (شركة) دي.جيه.آي وإزالة كل البطاريات ووسائل التخزين وتأمين المعدات”.

وقالت المذكرة إن الطائرات بدون طيار التي تنتجها هذه الشركة هي الأكثر استخداما في الجيش من بين المعدات الجاهزة من هذا النوع.

وقالت الشركة في بيان إنها تشعر “بالدهشة والإحباط” من “القيود التي لا مبرر لها التي فرضها الجيش على طائرات الشركة ولم يتم استشارتنا خلال عملية اتخاذ القرار”.

وأضافت الشركة الخاصة أنها ستتواصل مع الجيش لتحديد ما يعنيه وجود “ثغرات في الأمن الإلكتروني” في معداتها وإنها على استعداد للتعاون مع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لتبديد أي مخاوف.