ترودو: كندا ستزيد جهودها للتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين

(أ ف ب): وعد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الجمعة بأنّ كندا ستزيد جهودها للتعامل مع الزيادة الكبيرة في أعداد الأشخاص الذين يعبرون الحدود مع الولايات المتحدة بطريقة غير مشروعة سعيا منهم للحصول على اللجوء في كندا.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحافي “نبقى بلدًا منفتحًا وعطوفًا”، غير أنه شدد في المقابل على أنّ القواعد الصارمة للهجرة يجب أن تُحترم.

وحضّ ترودو الأشخاص الراغبين بالحصول على اللجوء بأن يقوموا بذلك عبر “الإجراءات المعتادة” لدى الدولة بدلا من عبورهم الحدود بطريقة غير شرعية.

وفي ظل الأجواء السياسية المعادية للاجئين التي انتشرت في الولايات المتحدة مع وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، يختار كثيرون منهم العبور بصورة غير شرعية إلى كندا.