“ديسباسيتو” تصبح الأغنية الأكثر مشاهدة على “يوتيوب”

(د ب أ): حطمت أغنية “ديسباسيتو” الصيفية الراقصة يوم الجمعة الرقم القياسي المسجل لعدد مرات المشاهدة على موقع “يوتيوب”، لمشاركة المقاطع المصورة لتصبح الأكثر مشاهدة على الموقع منذ إطلاقه.

وحصدت الأغنية، التي أطلقها كل من البورتوريكي لويس فونسي ومغني الراب دادي يانكي في كانون ثان/ يناير الماضي، على أكثر من 2,999 مليار مشاهدة على موقع “يوتيوب” فقط.

وتجاوزت أغنية “ديسباسيتو” يوم الجمعة، فيديو أغنية “سي يو آجين”، لمغني الراب الأمريكي ويز خليفة وشارلي بوث، صاحبة الرقم القياسي سابقا، 2,994 مليار مشاهدة.

وكانت أغنية “سي يو آجين”، قد حطمت في تموز/ يوليو الماضي الرقم القياسي للمشاهدات الذي حققته أغنية المغني الكوري الجنوبي ساي “جانجام ستايل”، أول فيديو يتجاوز المليار مشاهدة على “يوتيوب” في كانون أول/ ديسمبر 2012.

وكانت “ديسباسيتو” قد حققت بالفعل رقما قياسيا عالميا جديدا في منتصف تموز/ يوليو الماضي بعد أن سجلت 4,6 مليار مشاهدة على منصات بارزة على الانترنت بصفة عامة.