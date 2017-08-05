باندا عملاقة في حديقة حيوانات بفرنسا تضع شبلين قبل نفوق أحدهما

(رويترز): قالت حديقة حيوان بوفال في فرنسا إن باندا عملاقة وضعت توأمين في الحديقة يوم الجمعة ليصبحا أول دببة من نوع الباندا تولد في فرنسا ولكن أحدهما نفق بعد فترة وجيزة من ولادته.

ووُضعت الباندا الأنثى هوان هوان تحت المراقبة الدقيقة منذ عدة أيام وتم تجهيز فريق من الأطباء البيطريين من بينهم اخصائيا ولادة صينيان استعدادا لعملية الولادة.

وقالت الحديقة إن “هوان هوان ظلت هادئة طوال الوقت. وجاء المولود الأول بسرعة واحتضنته هوان هوان ولعقته لتنظيفه. “جاء الثاني بعد ذلك بأربعة عشرة دقيقة . تركت هوان هوان المولود الأول للاعتناء بالثاني”.

وعلى الرغم من أن وزن الباندا الأنثى البالغة يمكن أن يبلغ 125 كيلوغراما لا يتجاوز وزن الباندا عند الولادة 120 جراما.

وعادة ما تلد الباندا في البرية شبلا واحدا يكون صغير الحجم وأعمى ووردي اللون ولا يكسوه أي شعر تقريبا. وقالت الحديقة إنه في حين كان المولود الثاني قويا وسليما كان المولود الأول أضعف بكثير ونفق بعد ولادته بساعتين.

وهوان هوان وشريكها يوان زي معاران لحديقة بوفال من الصين منذ عام 2012 وقد تم الترحيب بوصولهما إلى فرنسا على أساس أنه علامة على العلاقات الدبلوماسية الطيبة بين باريس وبكين.

ومن المقرر بقاء الاثنين حتى عام 2022 قبل إعادتهما إلى الصين. وسيبقى أشبالهما في فرنسا حتى سن الثانية أو الثالثة قبل إعادتهم إلى الصين.