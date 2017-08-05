ترامب يدافع عن مستشاره للامن القومي ماكماستر

(أ ف ب): دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة عن مستشاره للامن القومي هربرت ريموند ماكماستر الذي تنتقده وسائل إعلام يمينية تطالب باستقالته.

واتهم ماكماستر في سلسلة من المقالات التي نشرتها وسائل اعلام من اليمين المتشدد، بانه معاد لإسرائيل وبالتعاون مع مسؤولين من عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وقال ترامب إن “انا والجنرال ماكماستر نعمل معا بشكل جيد جدا. انه رجل جيد مؤيد جدا لاسرائيل”. واضاف الرئيس الأمريكي “انني ممتن له على العمل الذي يواصل القيام به في خدمة بلدنا”.

ونشرت سلسلة المقالات التي تنتقد الجنرال ماكماستر مع بدء عمله مع الأمين العام الجديد للبيت الابيض جون كيلي، من أجل استبعاد الاعضاء الذين ينتمون الى الجناح القومي في معسكر ترامب من مجلس الامن القومي.