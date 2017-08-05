“وادي اللقالق” في تركيا.. لوحة طبيعية تسرّ الناظرين

(الأناضول): يشكل “وادي اللقالق” في قضاء “باي شهير” بولاية “قونية” وسط تركيا، لوحة طبيعية تسحر من يراها من عشاق الطبيعة وهواة التصوير.

وتجذب أعشاش اللقالق المتقاربة على الأشجار، والطبيعة الخلابة، عشاق التصوير الذين يتحينون الفرصة لالتقاط صورا رائعة لها مع البدر الذي يظهر وقت غروب الشمس.

وفي حديثه للأناضول، أوضح رئيس بلدية القضاء، مراد أوزالتون، أن الوادي يستضيف مئات اللقالق.

وقال: “قدوم أسراب اللقالق إلى الوادي تُنبئ بحلول الربيع، حيث تبني أعشاشها على الأشجار وتمضي الفصل فيه حتى موسم الصيف”.

وأضاف “هذا الوادي يحظى باهتمام ليس فقط من أجل سكان المنطقة، إنما من أجل القطاع السياحي بتركيا. لذا فإننا نقوم بأعمال مختلفة كي تزداد أعداد أعشاش اللقالق”.

وأشار إلى أن الطيور المهاجرة في الوادي تحظى باهتمام المصورين وعشاق الطبيعة، مبينا أن القليل منهم تسنح لهم الفرصة لألتقاط صورة البدر عندما يطل على الوادي، ويشكل مع الطبيعة وأعشاش اللقالق لوحة طبيعية رائعة.