الجيش اللبناني يقصف مواقع “الدولة” على الحدود مع سوريا

(الاناضول): قصف الجيش اللبناني، السبت، بالمدفعية وراجمات الصواريخ، مواقع مسلحي “الدولة الاسلامية”(داعش)، على مشارف بلدات حدودية، شرقي لبنان.

وذكر بيان للجيش أن قواته المتمكرزة شرقي لبنان استهدفت، اليوم، “مراكز تابعة لتنظيم داعش في جرود راس بعلبك الحدودية مع سوريا”

واضاف ان “القصف حقق إصابات دقيقة ومباشرة في صفوفه (داعش)”.

وارفق البيان بفيديو وصور يظهر القصف على المواقع المستهدفة.

وافاد مصدر ميداني، ان “الجيش استقدم أمس تعزيزات اضافية الى بلدتي القاع وراس بعلبك حيث يتمركز تنظيم داعش.. تحضيراً لمعركة مرتقبة لدحر العناصر المسلحة”.

واضاف المصدر “ان الجيش اللبناني جدد اليوم القصف المدفعي على مواقع داعش في جرود رأس بعلبك والقاع بشكل متقطع.”

ومساء امس ذكرت الوكالة الوطنية الرسمية “أن طائرة من نوع “سيسنا” تابعة لسلاح الجو اللبناني استهدفت مراكز لتنظيم “داعش” في جرود رأس بعلبك، وقد نفذت غارات على أكثر من موقع″.

والأسبوع الماضي، سيطر “حزب الله” على معظم جرود عرسال إثر هجوم بدأه، في 19 يوليو/تموز الماضي، ضد مجموعات سورية مسلحة.

ودعمت طائرات النظام السوري الحزب في العملية، بينما لم يشارك الجيش اللبناني فيها مباشرة، واقتصر دوره على التصدي لهجمات تشنها المجموعات المسلحة، قرب مواقعه الموجودة على أطراف الجرود من جهة عرسال.

وأبرم “حزب الله” و”جبهة تحرير الشام”، صفقة تبادل، نهاية يوليو الماضي، تحت إشراف المدير العام لجهاز الأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، أفرجت الجبهة بموجبه عن 8 أسرى من الحزب، بالتزامن مع عودة مسلحيها وعائلاتهم ولاجئين سوريين كانوا في منطقة عرسال، إلى مدينة إدلب، شمالي سوريا.