قاضية أمريكية تحدد مبلغ 30 ألف دولار كفالة للإفراج عن خبير بريطاني شهير في الأمن الإلكتروني

لاس فيغاس ـ (رويترز) – حددت قاضية أمريكية كفالة قيمتها 30000 دولار للإفراج عن باحث بريطاني شهير في الأمن الإلكتروني وجهت له تهمة الترويج وبيع شفرة خبيثة تستخدم في سرقة معلومات شخصية مصرفية وبيانات بطاقات ائتمانية. وحظي ماركوس هاتشينز (23 عاما)بشهرة عالمية داخل أوساط الانترنت في مايو أيار عندما نُسب له على نطاق واسع فضل تحييد الهجوم العالمي لفيروس الفدية “واناكراي”.

ورفضت القاضية نانسي كوبي زعم مدع اتحادي بأن هاتشينز قد يهرب . وفي حالة الإفراج عنه سيُمنع هاتشينز من استخدام الكمبيوتر أو الدخول إلى الانترنت.

وأصابت أنباء اعتقال هاتشينز يوم الأربعاء الباحثين الآخرين بصدمة وتجمع كثيرون منهم للدفاع عنه وقالوا إنهم لا يصدقون تورطه على الإطلاق في جريمة إلكترونية.