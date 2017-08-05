آسيان تدعو كوريا الشمالية لممارسة ضبط النفس وسط تصاعد التوترات

(د ب أ): دعا وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) السبت كوريا الشمالية إلى “ممارسة ضبط النفس″ ووقف تجاربها الصاروخية، التي تهدد السلام والاستقرار في المنطقة.

وألقت التوترات في شبه الجزيرة الكورية بظلالها على المناقشات في الاجتماعات الوزارية السنوية للاسيان في مانيلا، التي تعقد فيما يحتفل التكتل الاقليمي بالذكرى الخمسين لتأسيسه يوم الثلاثاء المقبل.

وأعرب وزراء رابطة آسيان التي تضم عشرة أعضاء عن “مخاوفهم الخطيرة إزاء تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية”، في أعقاب إطلاق بيونغ يانغ صواريخ باليستية مؤخرا.

وأضاف الوزراء في بيان “تهدد تلك التطورات بشكل خطير السلام والامن والاستقرار في المنطقة والعالم.نحث بقوة (كوريا الشمالية) على الوفاء على الفور بشكل كامل بالتزاماتها، بموجب قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة”.

وتابع الوزراء “نؤكد مجددا دعمنا لاخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي، بشكل كامل يمكن التحقق منه ولا رجعة فيه بأسلوب سلمي، وندعو إلى ممارسة ضبط النفس وتأكيد أهمية تهيئة الظروف المساعدة لاجراء حوار لنزع فتيل التوترات”.

ومن المرجح أيضا أن تهيمن القضية على جدول الاعمال، عندما يجتمع وزراء آسيان مع شركائهم في الحوار، من بينهم الولايات المتحدة واليابان والصين وروسيا في أكبر منتدى أمني آسيوي يوم الاثنين المقبل.

وفي بيانهم، لم يتحدث وزراء آسيان عن اقتراح أمريكي محتمل لاستبعاد كوريا الشمالية من المنتدى، لكنهم دعوا بيونج يانج إلى “المساهمة بشكل إيجابي” لتحقيق رؤية المنتدى لابقاء آسيا والمحيط الهادي “منطقة سلام واستقرار وصداقة ورخاء دائمين”.