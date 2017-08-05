المبعوث الأممي الجديد الى ليبيا يصل الى طرابلس

(د ب أ): وصل المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا غسان سلامة صباح السبت، الى مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس ، في زيارة هي الأولى له بعد توليه المنصب خلفاً لمارتن كوبلر .

ويلتقى المبعوث الاممي خلال الزيارة برئيس المجلس الرئاسي فايز السراج واعضاء المجلس الرئاسي ، وبعدها ينتقل الى مطار الابرق شرقي البلاد في لقاء مع عقيله صالح رئيس مجلس النواب.

تأتي هذه الزيارة بعد وصول الاتفاق السياسي الموقع منذ أكثر من عام في مدينة الصخيرات الليبية إلى طريق مسدود .

يشار الى أن سلامة هو المبعوث الأممي الرابع المعين من الأمم المتحدة في أقل من خمس سنوات بعد طارق متري وبرلدينو ليون ومارتن كوبلر .