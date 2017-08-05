رئيس الوزراء العراقي يؤكد استمرار الحشد الشعبي تحت قيادة الدولة

(د ب أ): أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي السبت، استمرار الحشد الشعبي تحت قيادة الدولة والمرجعية الدينية.

وتعد قوات الحشد الشعبي الفصيل غير النظامي الأبرز في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية(داعش) ، وأصدر البرلمان العراقي في تشرين ثان/ نوفمبر الماضي قانوناً يقنن وضعها.

وكان المرجع الديني الشيعي آية الله علي السيستاني أصدر في أوائل حزيران/يونيو 2014، فتوى تدعو كل من يستطيع حمل السلاح الى التطوع في القوات الأمنية لقتال مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، وتجيز التعبئة الشعبية لدرء خطر هذا التنظيم، وهو ما وصف فقهياً بـ “الجهاد الكفائي”.

وتضم قوات الحشد الشعبي عدة فصائل مسلحة من بينها فصائل سنية، وأخرى مسيحية، كما تضم قادة شيعة بارزين من بينهم هادي العامري، وأبو مهدي المهندس، ويبلغ عددها حوالى 130 ألف مقاتل، يشكلون 45 فصيلاً، حسبما يقول قياديون في الحشد .

وقال العبادي ، خلال مؤتمر أقامته إحدى فصائل الحشد الشعبي إن “الاستعدادات جارية لتحرير كامل الاراضي وستشارك فيها جميع صنوف قواتنا بحسب الاختصاص” .

وأضاف أن “فتوى الجهاد الكفائي تحولت إلى فتوى النصر بعد أن هب أبناء البلد استجابة لفتوى علي السيستاني، وأن العراق باق وينتصر ويشع الأمل للآخرين”.

وأكد أن “صناع النصر هم الشهداء والجرحى والمقاتلون وكذلك الجهد الهندسي والجهد الطبي وابطال سلاح الجو والصنوف الاخرى “.

وقال “إننا انتصرنا وسنكمل مشوار النصر وعلى الجميع ان لا يستمع الى الاصوات النشاز فلن نسمح لهؤلاء بإعادتنا الى المربع الاول” .

وحذر العبادي “ممن يحاولون زرع التفرقة ،وأن هناك تلاحما بين الشعب وقواتنا الأمنية والدولة ، وأننا أمام تحديات كبيرة بعد تحرير الأراضي والمتمثلة بوحدة الكلمة” .