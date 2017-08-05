مقتل ضابط عراقي وإصابة 5 جنود بانفجار شرقي بعقوبة

(د ب أ): أفادت الشرطة العراقية السبت، بمقتل ضابط برتبة عقيد في الجيش وإصابة خمسة جنود آخرين بانفجار شرقي بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وقالت المصادر، إن عبوة ناسفة موضوعة بجانب الطريق انفجرت اثناء مرور دورية تابعة للجيش العراقي في قرية الباوية شرقي بعقوبة، أسفر عن مقتل ضابط برتبة عقيد وإصابة خمسة جنود آخرين من أفراد الدورية.

وتشهد مناطق بمحافظة ديالى(أغلبية سنية)، اضطرابات أمنية وأعمال عنف واغتيالات وتفجيرات بشكل شبه يومي يقود جزء منها تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) والآخر ناجم عن الصراعات بين الفصائل المسلحة التي تسيطر على مناطق بالمحافظة .