العثور على ألف حيوان نافق في مخزن قرب لوس انجليس

(أ ف ب): عثر على حوالى ألفي حيوان نفق ألف منها الجمعة، في مخزن تجاري في ضاحية لوس انجليس على ما ذكرت جمعية “إنلاند فالي هيوماين سوساييتي”.

وجاء في بيان للجمعية، “انقذت حوالى ألفي دجاجة وببغاء وحيوانات استوائية أخرى في مخزن صناعي” حيث عثر ايضاً على “عشرات الاسماك الاستوائية”.

وتدخلت الشرطة في مونتكلير في ضاحية لوس انجليس اثر عملية تفتيش بسبب انتهاكات لقانون الابنية الصناعية.

وأوضح الناطق باسم الشرطة جون مينوك ان المفتشين “سمعوا اصوات حيوانات ومن ثم شموا رائحة الجيف المتحللة”.

فعثروا عندها على حيوانات “في ظروف رهيبة” من دون غذاء او ماء على ما كتب “إنلاند فالي هيوماين سوساييتي” في بيانها.

وقالت سيلفيا ليمو العضو في الجمعية لمحطة “ايه بي سي”، “هذا أسوأ ما شاهدته منذ بدء عملي في الجمعية قبل تسع سنوات”. وأوضح مينوك “كانت ثمة حيوانات نافقة في اقفاص من دون اي تهوئة وحيوانات تعيش وسط برازها وجيف حيوانات اخرى. كان هناك صيصان وجرذان وحرابي وافاع…”.

واضاف “كانت الرائحة كريهة جدا بسبب البراز وتحلل الجيف والحر”.

واوقف صاحب الحيوانات قبل المداهمة خلال الاسبوع الحالي لأمر غير مرتبط بهذه القضية.

وقالت الجمعية ان “تهماً عدة ستوجه اليه بسبب معاملته الوحشية لحيوانات”.

واوضحت “انه يعاني على الارجح من اضطرابات نفسية ولا يبدو انه كان يتاجر بالحيوانات”.

وتجهل السلطات كيف انه جمع هذا لعدد الكبير من الحيوانات من دون ان يلفت الانتباء من قبل. لكن مينوك اشار الى ان المخزن يقع في مجمع صناعي لا يشهد حركة كبيرة.