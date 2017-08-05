مصدر عسكري لبناني: لا تنسيق بين جيش لبنان والنظام السوري ضد تنظيم “الدولة”

(رويترز): أبلغ مصدر عسكري رويترز السبت أن الجيش اللبناني لن يتعاون مع النظام السوري لقتال تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) في منطقة على الحدود بين البلدين، رافضا بذلك تقريرا إعلاميا محليا عن وجود تنسيق عسكري مباشر بين الطرفين.

وقال المصدر إن الجيش اللبناني لديه من القدرة العسكرية ما يمكنه من مواجهة التنظيم المتشدد وهزيمته دون أي دعم إقليمي أو دولي.

ووجود مقاتلي الدولة الإسلامية وجبهة النصرة في جيوب على الحدود اللبنانية هو أكبر التداعيات العسكرية على البلاد من الحرب الأهلية السورية.

وأجبر هجوم شنته الشهر الماضي جماعة حزب الله، وهي حليف مهم للرئيس السوري بشار الأسد، متشددي جبهة النصرة على مغادرة منطقة تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سوريا بموجب اتفاق إجلاء.

ولم يشارك الجيش اللبناني في الهجوم لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يقود هجوما يستهدف جيب الدولة الإسلامية.

وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قال الجمعة إن الهجوم على متشددي الدولة الإسلامية في المنطقة الحدودية سيبدأ خلال أيام.

وأضاف أن الجيش اللبناني سيهاجم الدولة الإسلامية من الجانب اللبناني للحدود بينما سيهاجمها حزب الله والجيش السوري في نفس الوقت من الجانب السوري.

ويخوض حزب الله مع قوات النظام السوري قتالا في سوريا ضد مقاتلي المعارضة بمن فيهم المتشددون السنة.

وأفادت صحيفة الجمهورية التي تصدر في لبنان السبت نقلا عن مصادر بحدوث تنسيق عسكري مباشر بين الجيشين اللبناني والسوري فيما يخص الهجوم المقبل على الدولة الإسلامية.

وذكر المصدر العسكري أن الجيش اللبناني يهاجم تنظيم الدولة (داعش) منذ فترة بمنعها من توسيع نطاق انتشارها وقطع طرق إمدادها.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام ووحدة الإعلام الحربي لحزب الله السبت إن الجيش اللبناني قصف مواقع تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في منطقتي راس بعلبك والقاع في شمال شرق لبنان.