صحيفة “فيلت” الألمانية تتقدم بشكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد احتجاز مراسلها في تركيا

(د ب أ): تقدمت صحيفة “فيلت” الألمانية، بشكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج (فرنسا)، ضد احتجاز مراسلها الألماني-التركي المعتقل في تركيا، دينيز يوجيل.

وذكرت الصحيفة في عددها الصادر السبت، أن دار نشر “فيلت إن24″ تقدمت بشكوى أمام المحكمة لانتهاك حريتها في ممارسة الصحافة والتغطية الإخبارية.

وجاء في الشكوى التي سلمتها الصحيفة للمحكمة الجمعة، أن الاعتقال غير المبرر والمستمر منذ نصف عام لمراسلها في تركيا، يجعل “التغطية الإخبارية من تركيا غير ممكنة”.

واعتبرت المديرة التنفيذية لدار النشر، شتيفاني كاسبار، الشكوى خطوة إضافية مهمة.

تجدر الإشارة إلى أن يوجيل نفسه تقدم بشكوى أمام المحكمة منذ أبريل / نيسان الماضي ضد قرار احتجازه في تركيا. وطالبت المحكمة في يوليو /تموز الماضي الحكومة التركية بالرد على هذه الشكوى.

يذكر أن وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريل، قال في تصريحات لـ”فيلت” في يونيو /حزيران الماضي إنه يعوّل على قرار سريع من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حتى يكون حلاً حافظاً لماء وجه تركيا.

وتتهم تركيا يوجيل بالترويج لمنظمة إرهابية وإثارة الفتن.