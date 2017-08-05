العاهل الأردني يزور رام الله الإثنين للقاء الرئيس الفلسطيني

(أ ف ب): أكد مسؤولون فلسطينيون ان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، سيزور الأراضي الفلسطينية الإثنين ويلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال القيادي في حركة فتح محمد اشتية، “نعم العاهل الأردني الملك عبد الله سيزور رام الله الاثنين ويبحث مع الرئيس محمود عباس الأوضاع الراهنة والجهود المبذولة لعملية السلام”.

وذكر مسؤول فلسطيني عالي المستوى في وقت سابق، ان لقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع الرئيس ابو مازن سيستغرق ثلاث الى أربع ساعات.

وتاتي زيارة العاهل الأردني عقب الأحداث التي وقعت في المسجد الأقصى الشهر الماضي، اثر نصب اسرائيل بوابات لكشف المعادن وكاميرات مراقبة عند مداخله في القدس الشرقية المحتلة، والتطورات اللاحقة ومنها مقتل أردنيين برصاص حارس أمني في السفارة الاسرائيلية في الأردن، وما نجم عنها من توترات بين الأردن واسرائيل.

يتولى الأردن مسؤولية الإشراف على المسجد الأقصى وترميمه من خلال الاوقاف الاسلامية.

وهذه هي الزيارة الخامسة للعاهل الأردني الى الاراضي الفلسطينية، وتعود آخر زيارة له إلى العام 2012، حيث التقى عباس في رام الله.