تشييع شهيدين فلسطينيّين بعد تسلّمهما من الاحتلال الإسرائيلي

(الأناضول): شيّع مئات الفلسطينيين، ظهر السبت، جثمانيْ الشابين محمد حسين تنوح، وعبد الله طقاطقة، من مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، واللذين استشهدا قبل أيام برصاص الجيش الإسرائيلي.

وانطلق موكبا تشييع طقاطقة وتنوح بالتزامن، من مستشفى “بيت جالا” الحكومي، باتجاه مسقط رأس كل منهما، في بلدتي “مراح معلا” و”تقوع″، شرق وجنوب المدينة.

وهناك ألقت عائلتاهما نظرة الوداع، قبل مواراتهما الثرى، في مقبرتي البلدتين.

وهتف المشيعون شعارات ضد الممارسات الإسرائيلية، ورفعوا الأعلام ورايات الفصائل الفلسطينية.

وسلمت السلطات الإسرائيلية جثماني القتيلين الجمعة، حيث كانا محتجزين لديها بعد استشهادهما برصاص الجيش قبل أيام.

واستشهد طقاطقة (24 عاماً)، من بلدة مراح معلا، قبل نحو أسبوع، بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي عليه النار جنوبي الضفة الغربية، بعد اتهامه بمحاولة تنفيذ عملية طعن.

بينما استشهد تنوح (26 عاماً)، من بلدة تقوع، قبل نحو 15 يوماً، برصاص الجيش الإسرائيلي بحجة محاولته طعن جنود إسرائيليين على مدخل البلدة.

وما تزال السلطات الإسرائيلية تحتجز جثامين تسعة شهداء فلسطينيين، قتلوا خلال الأحداث التي شهدتها الأراضي الفلسطينية في يوليو/تموز المنصرم، وترفض السلطات تسليم تلك الجثث لعائلاتها.