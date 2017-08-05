“حماس″ تدين وصف صحيفة “الرياض” الحركة بـ”الإرهابية”

(الأناضول): أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس″، السبت، وصف جريدة الرياض اليومية، التي تصدر في السعودية، الحركة بـ”الإرهابية”.

وقالت حركة “حماس″، في بيان:” نعبّر في حماس عن بالغ استنكارنا وإدانتنا لما ورد في جريدة الرياض السعودية ووصفها حركة حماس بالإرهابية”.

واعتبرت “حماس″ ذلك الوصف بـ”الخطير” ويمسّ بـ”سمعة وتاريخ الشعب الفلسطيني ونضالاته”.

وتابعت:” إن هذا الوصف يسيء للمقاومة الباسلة، التي تمثّل رأس الحربة في الدفاع عن قضيتنا، وهو لا يخدم إلا أعداء فلسطين، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية”.

وعبّرت عن أسفها من “تلك التصريحات، في الوقت الذي يمارس فيه العدو الإسرائيلي أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني”.

وجددت الحركة تأكيدها على “ضرورة وقف (جريدة) الرياض هذه الأوصاف المُخالفة للمواقف المعهودة من السعودية، التي وقفت دائماً إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته وحقوقه المشروعة”.

ونشرت جريدة الرياض، في عددها الصادر الجمعة، مادة إعلامية وصفت خلالها “حماس″ بـ”الإرهابية”.