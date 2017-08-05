أردوغان: ينبغي تفعيل المساجد دائماً وليس فقط في أوقات الصلوات

إسطنبول ـ (الأناضول) : دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى تفعيل دور المساجد في عموم تركيا خلال الفتره القادمة، وجعلها مفعمة بالنشاط بشكل دائم وليس فقط في أوقات الصلوات الخمس.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السبت، خلال فعالية صيفية نظمتها رئاسة الشؤون الدينية التركية في مدينة إسطنبول، لتأهيل طلاب المناطق الشرقية وجنوب الشرقية من البلاد.

وأعرب أردوغان عن ثقته بأن الجيل الجديد في تركيا، يعرف تاريخه وثقافته وحضارته، وهو قادر على تنشئة نفسه جيداً بجميع المجالات، على خلاف ما تدعيه بعض الأطراف (لم يسمها).

وتطرق إلى سعي ” منظمة “بي كا كا” لإبعاد الأطفال والشباب عن المدارس والمساجد”، معتبراً أن الهدف من ذلك هو “جعلهم خدماً وعبيداً لفكرها المنحرف”.

وشدّد الرئيس التركي على أن قيادات المنظمة تدرك جيداً أن المساجد ومجالس العلم لا يخرج منها إرهاب أو إرهابيون.

وأشار إلى ضرورة أن تكون المدارس والمساجد جزءاً من الحياة الاجتماعية في تركيا، من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.

وأكّد الرئيس التركي، أن بناء الأجيال المفعمة قلوبها بالإيمان وعقولها بالذكاء في تركيا، كان وما يزال كابوساً بالنسبة لبعض الأطراف.