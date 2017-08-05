وزير يمني: مقتل أكثر من 11 ألف شخص منذ بدء الحرب

(الأناضول): قال وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر السبت، إن أكثر من 11 ألف شخص قتلوا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء مطلع 2015.

وأوضح عسكر أن “أعداد القتلى منذ بداية الإنقلاب (مطلع 2015) بلغ 11 ألفاً و251 شخص، بينهم 1080 طفلاً و684 امرأة”، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأضاف أن وزارته سجلت عام 2017 مقتل أكثر من 500 مدني بينهم أطفال ونساء، إضافةً إلى مقتل 8 اعلامين وصحافيين، وحكم بالإعدام على الصحافي يحيى الجبيحي بمحاكمة غير قانونية لم تتجاوز مدتها 10 دقائق”.

وأشار إلى أن “حصيلة الاختطافات والإخفاء القسري منذ بداية الانقلاب بلغت 18 ألف و734 حالة، بينهم وزير الدفاع محمود الصبيحي (تقوم بمهتمه رئاسة الأركان) وناصر منصور (شقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والسياسي محمد قحطان وغيرهم”.

ولم يوضح عسكر عدد المفرج عنهم من إجمالي عدد المختطفين، حيث كان رئيس الحكومة اليمنية قد أشار في تصريحات أواخر الشهر الماضي إلى أن عدد المحتجزين والمخفيين في سجون الحوثيين بلغ أكثر من 3000 سجين ومعتقل ومخفي.

وقال إن “الحكومة اليمنية تمكنت بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي من تحرير 80% من الأراضي اليمنية من سيطرة الميليشيات، وتغيير المعادلة وكسر أطماع تحقيق نفوذ ايراني في البلاد”.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، تدور حرب في اليمن بين القوات الحكومية، مدعومة بتحالف عربي تقوده الجارة السعودية، من جهة، ومسلحي الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، المتهمين بتلقي دعم عسكري إيراني، من جهة أخرى، والذين يسيطرون بقوة السلاح على محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.