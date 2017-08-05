الجمهور يحتفي بسميرة سعيد في أولى إطلالاتها في مهرجانات بعلبك

بيروت _ الأناضول : أمام 4 آلاف مشاهد من لبنان ومصر والمغرب والآمارات أحيت المطربة العربية سميرة سعيد حفلتها في الليلة قبل الأخيرة من مهرجانات بعلبك مساء امس الجمعة على مدرج معبد “باخوس″ في مدينة بعلبك التاريخية شرقي لبنان.

وبحسب مراسل الاناضول انه “على مدار ساعتين من الوقت قدمت المطربة المغربية الأصل البالغة 59 عاما مجموعة من أبرز أغنياتها التي قدمتها خلال 40 سنة من العطاء الفني”.

ولاول مرة غنت سعيد أغنية (انسان) من الحان المصري الراحل بليغ حمدي والمطرب المصري الراحل عبد الحليم حافظ وهي أول أغنية يلحنها حليم وقدمها يومها في 1975 إلى سعيد التي كانت في أول بدايتها الفنية.

وكان لافتا تقديم تحية الى الفنانة اللبنانية الكبيرة “فيروز″ فغنت لها “عندي ثقة فيك” التي لاقت حماسا كبيرا من قبل الحاضرين.

وأثناء تقديمها وصلاتها الغنائية استوقفها حماس وانسجام الجمهور معها فتوجهت لهم قائلة ” لقد أدهشتوني جدا ولم أتوقع أن الجيل الجديد وفي لبنان تحديدا حافظا أغنياتي القديمة”.

ونزولا عند رغبة الجمهور أعادت سميرة سعيد أكثر من مرتين بعض أغنياتها كما أدت اغنية “رين دي رين” للمطربة الفرنسية الراحلة “أديث بياف”.

وعن سبب تأديتها هذه الأغنية تحديدا قالت سميرة لجمهورها بانها تذكرها في اول مرة اعتلت فيها المسرح بموطنها المغرب وغنتها كهاوية.

من ناحية اخرى عبر عدد من الحاضرين عن سعادتهم الكبيرة بحضور سميرة الى بعلبك كما حضر من برشلونة (اسبانيا) اكثر من 50 معجب من المغاربة المقيمين هناك بحسب ما قال احدهم في حديث مع “الاناضول”.

كذلك حضر 100 شخص تقريبا من مصر لحضور الحفل، حسب إدارة الحفل.

وأفاد مراسل الأناضول ان سعيد هي اول فنانة مغربية تعتلي مسرح بعلبك التاريخي وثاني فنانة من المغرب العربي بعد الفنانة الكبيرة الراحلة وردة (من اصل جزائري).

وانطلقت مهرجانات بعلبك الدولية في السابع من تموز الماضي بعرض لعدد من الفنانين اللبنانيين والعرب والغربيين.