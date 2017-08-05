توقيف أستاذ في جامعة شيكاغو وموظف في جامعة أكسفورد على خلفية جريمة غامضة في أمريكا

شيكاغو – أ ف ب : أوقفت السلطات الأمريكية موظفا في جامعة أكسفورد البريطانية ومدرّسا في جامعة شيكاغو على خلفية جريمة قتل، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وقالت الشرطة في تغريدة على موقع “تويتر” إنها أوقفت أندرو وارن البالغ من العمر 56 عاما وويندهام لاثيم البالغ من العمر 42 عاما إثر حملة بحث انطلقت في الأسبوع الماضي في عموم الولايات الأميركية.

وهما متهمان بطعن شاب في السادسة والعشرين من العمر في منزله في شيكاغو الأسبوع الماضي.

وقالت الشرطة إن الجريمة كانت عنيفة بحيث أن نصل السكين انكسر.

وكشفت السلطات الجمعة أن ويندهام لاثيم أرسل مقطع فيديو لأقربائه طالبا منهم مسامحته على ما فعل.

وهو أستاذ في جامعة شيكاغو منذ عشر سنوات. وقد أعلنت الجامعة بعد شيوع خبر تورطه في الجريمة تعليق عمله فيها ومنعه من دخول حرمها.

أما أندرو وارن فهو موظف في جامعة أكسفورد البريطانية العريقة.

ولم تنشر الشرطة بعد أي معلومات حول علاقة الرجلين ببعضهما ولا حول علاقتهما بالضحية.

ومن الأمور التي تثير فضول الصحافة أن وارن توجه بشكل مفاجئ في الرابع والعشرين من يوليو/تموز إلى شيكاغو للمرة الأولى، وأن تبرعا بمبلغ ألف دولار لمكتبة سجّله مجهولون باسم الضحية بعد الجريمة.