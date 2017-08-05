كاف يكشف عن الشروط الجديدة للتأهل لأمم أفريقيا

القاهرة – د ب أ : كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم السبت عن الشروط الجديدة الخاصة بنظام التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية بداية من النسخة القادم بالكاميرون لعام 2019 بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 16 إلى 24 منتخبا مؤخرا.

وأوضح (كاف) في بيان رسمي اليوم أن النظام الجديد للتأهل للبطولة القارية سيكون بالاعتماد على 12 مجموعة تتكون كل واحدة من 4 منتخبات حيث يترشح الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات.

وفي حالة تصدر منتخب البلد المنظم ترتيب مجموعته في التصفيات يتأهل صاحب المرتبة الثانية للبطولة القارية.

ومن المقرر أن يتم اعتماد النظام الجديد للتأهل إلى أمم افريقيا بداية من النسخة المقبلة والتي انطلق من تصفياتها جولة واحدة قبل اجراء التعديلات.