نقل شيرين الى المستشفى خلال حفل فني في مصر (شاهد)

القاهرة – القدس العربي

انسحبت الفنانة شيرين عبد الوهاب بصورة مفاجئة من الحفل الكبير الذي كانت تحييه في الساحل الشمالي مساء الجمعة، وتم نقلها الى المستشفى لتلقي العلاج والاطمئنان على صحتها، لكنها تعافت سريعاً.

وبحسب تقارير صحافية فان شيرين أصيبت بضيق تنفس وحالة اختناق نتيجة الدخان الناتج عن الألعاب النارية التي كانت على المسرح، حيث اضطرت للانسحاب بعد 40 دقيقة فقط من بدء الحفل الغنائي الذي كان مقاما في (Sea Hub) في الساحل الشمالي.

وكان سعر تذكرة الحفل قد تراوح بين 750 جنيها و1500 جنيه.