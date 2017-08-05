السفير الروسي السابق في واشنطن ينفي تدخل بلاده في الانتخابات الأمريكية

موسكو – د ب أ : نفى السفير الروسي السابق في واشنطن، سيرجي كيسلياك، بصورة قاطعة، تدخل بلاده في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وفي مقابلة مع برنامج حواري في محطة “روسيا 24″، قال كيسلياك اليوم السبت إن روسيا كانت مستعدة لأي نتيجة محتملة للانتخابات.

وعن لقاءاته مع موظفين تابعين للفائز اللاحق (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب، ومنها على سبيل المثال مع مايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق لترامب، قال كيسلياك إنها كانت من روتين عمله كدبلوماسي.

وأضاف كيسلياك عن لقائه مع فلين :” لقد ناقشنا أبسط الأشياء”، ولفت إلى أن من بين المواضيع التي بحثها مع فلين الحرب على الإرهاب، ونفى أن يكون النقاش قد تطرق إلى العقوبات الأمريكية ضد روسيا.

كان فلين قد فقد منصبه في فبراير/شباط الماضي على وقع تدخل محتمل لروسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

كانت فترة عمل كيسلياك كسفير في واشنطن قد انتهت في يوليو/تموز الماضي، وبات من المؤكد أن يحصل على مقعد داخل مجلس الاتحاد (الشيوخ) في الخريف المقبل.

وفي رده على سؤال حول مدى استعداده الإدلاء بشهادته في الولايات المتحدة في التحقيقات عن روسيا، قال إنه لن يدلي بأقوال إلا أمام البرلمان الروسي وحسب.