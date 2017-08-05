فنان وحيد تحدث في ذكرى وفاة ميرنا المهندس.. من هو؟

القاهرة – القدس العربي

يُصادف السبت الخامس من آب/ أغسطس 2017 ذكرى مرور عامين على وفاة الفنانة الشابة ميرنا المهندس، فيما انفرد فنان واحد في كل مصر بذكرها في هذا اليوم، وهو الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين.

ونشر عمرو محمود ياسين صورتين لميرنا المهندس على “فيسبوك” وعلق عليهما قائلاً: “اليوم 5 أغسطس تحل الذكرى السنوية الثانية لرحيل الصديقة الرقيقة الطيبة ميرنا المهندس رحمة الله عليها نسألكم الدعاء”.

وانهالت التعليقات على تدوينة عمرو محمود ياسين ليدعوا للراحلة ميرنا المهندس بالرحمة والمغفرة، بينما قام البعض بشكره على كلماته وإنه يعد الفنان الوحيد الذي أحيا ذكراها علناً.

يذكر أن ميرنا المهندس كانت قد وافتها المنية قبل عامين إثر إصابتها بمرض خبيث أودى بحياتها بعد معاناة منه لفترة طويلة.

وشكل رحيل ميرنا المهندس صدمة في الوسط الفني، حيث أن عمرها لم يتجاوز الـ35 عاماً عند وفاتها.