استقبال حافل لنيمار من الجماهير قبل انطلاق مباراة باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

باريس – د ب أ : قدم نادي باريس سان جيرمان النجم البرازيلي نيمار رسميا للجماهير اليوم السبت في ملعب “حديقة الأمراء” في باريس.

وعندما كانت الجماهير تهتف بإسمه ، قال نيمار جئت إلى هنا “للعمل وللفوز ببطولاتكم”.

وقال نيمار قبل مباراة الفريق أمام أميان في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي :” باريس ساحرة”.

وانتقل نيمار من برشلونة يوم الخميس الماضي في صفقة كبيرة وصلت إلى 222 مليون يورو (263 مليون دولار).

ووفقا لوسائل الاعلام الفرنسية، فإن رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم لم تتلق الأوراق المطلوبة في الوقت المناسب من أسبانيا ، لذلك فإنه لن يتمكن من اللعب.

بعد تقديم اللاعب على منصة من قبل مسؤولي النادي، سار نيمار 25/ عاما/ حول الملعب، وتوقف أحيانا لمصافحة الجماهير في الصف الأول وإرسال الكرات للمدرجات عن طريق تسديدها.

بعد أن أكمل جولته، توقف اللاعب فجأة وعاد للمدرج الشمالي الشرقي والذي كان يتواجد به المشجعون شديدو الحماس لناديهم والذين كانوا يلوحون بأعلام النادي ، ونزع قميصه الجديد الذي يحمل الرقم 10 وألقاه إليهم.

وبالتعاقد مع نيمار يأمل رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان أن يتمكن فريقه من استعادة لقب الدوري الفرنسي ، والذي فقده الفريق في الموسم الماضي لصالح موناكو بعد ان توج به أربع مرات متتالية.

ولكنه أيضا سيوجهه أنظاره نحو دوري الأبطال، والذي لم يفز به النادي الباريسي من قبل.