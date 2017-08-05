الصادق المهدي ينفي اتهامات أوردتها فضائية سعودية بـ”التآمر” ضد المملكة

الخرطوم – الأناضول : نفي الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة القومي، أكبر أحزاب المعارضة في السودان، “أي علاقه لحزبه بتنظيم الإخوان المسلمين”، أو اتفاقه مع الدوحة لـ”لتآمر” ضد السعودية.

جاء ذلك في بيان صدر عن مكتبه، السبت، ردا على مزاعم تناقلتها وسائل إعلام سعودية، بينها فضائية “الإخبارية”، تضمنت اتهامات لـ”المهدي” بـ”التحريض” ضد مشاركة بلاده في التحالف العربي في اليمن، الذي تقوده الرياض، و”الاتفاق مع سفير قطر بالخرطوم (عبد الرحمن النعيمي) على العمل معًا من أجل تأليب الرأي العام في السودان ضد السعودية”.

وأفاد بيان صادر عن مكتب المهدي أن “ما تناولته قناة الإخبارية السعودية من معلومات بالتدوال عبر الوسائط الإعلامية يجافي الحقيقة والواقع″.

ونسبت الفضائية ما أوردته لمصادر، لم تسمها، ووصفت حزب “الأمة” بـ”الإخواني”.

ولفت البيان إلى أن المهدي، وهو أيضا إمام طائفة الأنصار، أحد أكبر الطوائف الدينية في البلاد، ظل يدعو إلى تجاوز الأزمة الخليجية “بعيدا عن المواجهة والتدويل”.

وأوضح أن “رئيس حزب الأمة درج على مقابلة السلك الدبلوماسي، المعتمدين في السودان، في إطار التواصل السياسي والاجتماعي، وتبادل الأفكار والأراء البناءة، بعيدا عن المجاملة والموالاة”.

ودرج المهدي على إعلان رفضه لمشاركة بلاده في التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، لمحاربة الحوثيين، في اليمن، منذ إعلانها في مارس/ آذار 2015.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، بحجة “دعم الإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة قائلة إنها تواجه “حملة افتراءات وأكاذيب”.