وزير خارجية اليمن يتوجه إلى الأردن لبحث جهود السلام في بلاده

مأرب – الأناضول : توجه وزير الخارجية، ونائب رئيس الوزراء اليمني عبد الملك المخلافي، اليوم السبت، إلى العاصمة الأردنية عمّان، في زيارة رسمية تستمر عدة أيام، لبحث جهود السلام في اليمن.

وذكر بيان نشره موقع وزارة الخارجية اليمنية، أن المخلافي سيلتقي رئيس مجلس الوزراء الأردني هاني الملقي، ورئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) عاطف الطراونه.

وسيبحث الوزير اليمني مع المسؤولين الأردنيين الوضع في بلاده، وجهود الأمم المتحدة بشأن تحقيق السلام في اليمن، وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والقرارات الدولية، خاصة القرار الأممي 2216.

وربما تتقاطع زيارة المخلافي مع زيارة المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي أعلن في وقت سابق، عزمه التوجه إلى الأردن للقاء الملك عبدالله الثاني، لكن الخارجية اليمنية لم تشر لأي معلومات أو لقاء بين ولد الشيح والمخلافي.

وإضافة إلى لقائه مسؤولين أردنيين آخرين، فإن المخلافي سيُجري مباحثات رسمية مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي.

وسيناقش وزير خارجية اليمن أيضًا، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، تدور حرب في اليمن بين القوات الحكومية مدعومة بتحالف عربي تقوده السعودية من جهة، ومسلحي الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، المتهمين بتلقي دعم عسكري إيراني، من جهة أخرى، والذين يسيطرون بقوة السلاح على محافظات بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.