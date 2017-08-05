أردوغان : عازمون على تنفيذ عمليات جديدة لتوسيع مناطق “درع الفرات”

ملاطية – الأناضول : قال الرئيس رجب طيب أردوغان، السبت، إن تركيا عازمة على تنفيذ عمليات جديدة لتوسيع المناطق التي نجحت عملية “درع الفرات” في تطهيرها من “الإرهابيين” شمالي سوريا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي خلال مشاركته في افتتاح عدد من المشاريع التنموية بولاية ملاطية (جنوب شرق).

وأشار أردوغان إلى أن عملية “درع الفرات” شكلت خنجرا في قلب مشروع تشكيل منطقة “إرهابية” في سوريا.

وشدد على أن تركيا تتعرض لهجمات مكثفة على كافة الأصعدة، خاصة أن جهود تشكيل دولة “إرهابية” جنوب الحدود التركية ما زالت مستمرة.

ولفت إلى أن جهات عدة تحاول تطويق تركيا عبر منظمة “بي كا كا” التي تغيّر اسمها باستمرار.

وأكد “قريبا سنقضي على هذه المنظمة في تركيا وسنواصل ملاحقتها في سوريا والعراق”.

يذكر أنه دعمًا لقوات “الجيش السوري الحر”، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، في 24 أغسطس/آب الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس (شمال سوريا)، تحت اسم “درع الفرات”، استهدفت تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات “الإرهابية”، وخاصة تنظيم “الدولة الإسلامية” الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.

وفي 29 مارس/ آذار 2017، أعلنت الحكومة التركية انتهاء نجاح عملية “درع الفرات” بعد تحقيقأهدافها وانتهائها.