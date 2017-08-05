مقدمة باريس سان جيرمان يفوز على أميان في الدوري الفرنسي في حضور نيمار

باريس – د ب أ : استهل باريس سان جيرمان مبارياته في الدوري الفرنسي لكرة القدم بالفوز على أميان 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأنهى سان جيرمان الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله إدينسون كافاني في الدقيقة 42 ، وفي الشوط الثاني، أضاف خافيير باستوري الهدف الثاني في الدقيقة 80 .

وحصل باريس سان جيرمان على أول ثلاث نقاط له بالدوري هذا الموسم قيما ظل فريق أميان بلا نقاط .

وكان نادي باريس سان جيرمان قد قدم النجم البرازيلي نيمار، الذي تعاقد معه النادي مقابل 222 مليون يورو (263 مليون دولار)، للجماهير التي اسقبلته استقبالا حافلا.

وحرص نيمار على مشاهدة المباراة من المدرجات خاصة وانه لم يتمكن من المشاركة بها لأن أوراقه لم تصل لرابطة الدوري الفرنسي.

بدأ باريس سان جيرمان المباراة بهجوم ضاغط منذ بدايته بهدف إحراز مبكر يربك به حسابات فريق أميان الذي تراج لوسط ملعبه لامتصاص حماس لاعبي سان جيرمان واعتمد على شن الهجمات المرتدة السريعة.

وفشل سان جيرمان في تشكيل أي خطورة تذكر على مرمى أميان في الربع ساعة الأول من هذا الشوط بسبب التمركز الدفاعي الجيد لمنافسه.

وجاءت أولى الهجمات الخطيرة على المرمى في الدقيقة 18 عندما لعب أنخيل دي ماريا الكرة من ركلة ركنية لداني ألفيش على حدود منقطة الجزاء ليسدد كرة قوية اصطدمت بالدفاع وتهيأت أمام أدريان رابيو الذي قابلها بضربة رأس من داخل منطقة الست ياردات ولكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن.

واصل سان جيرمان سيطرته على مجريات اللعب كما استمر استحواذه على الكرة وكان اللعب من جانب واحد فقط خاصة وأن فريق أميان كان يكتفي بإبعاد الكرة عن مناطق الخطورة فقط.

ورغم الهجوم المكثف والمتتالي لسان جيرمان لكنه فشل في اختراق التكتل الدفاعي لفريق أميان لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 42 والتي شهدت أولى أهداف اللقاء عندما مرر داني ألفيش كرة عرضية من الناحية اليمنى استلمها إدينسون كافاني داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى وسدد كرة أرضية قوية سكنت مرمى ريجيس جورتنر.

ومر الوقت المتبقي دون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم سان جيرمان بهدف نظيف.

واصل سان جيرمان هجماته على مرمى أميان مع بداية الشوط الثاني في محاولة لتعزيز تقدمه فيما استمر أميان في طريقته الدفاعية والاعتماد على الهجمات المرتدة.

وفي الدقيق 51 كاد سان جيرمان أن يضيف الهدف الثاني عندما انطلق لايفين كورزافا بالكرة من الناحية اليسرى ومرر كرة عرضية لكافاني ليتدخل خالد أدينون الذي اصطدمت به الكرة وكادت ان تسكن المرمى قبل أن تخرج لركلة ركنية لن تستغل.

وأنقذ جورتنر حرس أميان فريقه من هدف مؤكد في الدقيقة 54 عندما لعبت كرة طولية خلف المدافعين لأنخيل دي ماريا الذي قابلها بتسديدة مباشرة بعد أن لمح الحارس متقدما لكن جورتنر تألق وأمسك بالكرة.

حاول أميان مبادلة فريق سان جيرمان للهجمات لكنه فشل في تشكيل أي خطورة تذكر على المرمى واستغل سان جيرمان تخلي فريق اميان عن حرصه الدفاعي وسجل هدفا ثانيا في الدقيقة 80 عندما لعبت كرة بينية لكافاني الذي انطلق بها من الناحية اليمنى ومرر كرة عرضية أرضية قابلها خافيير باستوري بتسديدة إلى داخل المرمى.

ومر الوقت المتبقي بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز سان جيرمان على أميان بهدفين نظيفين.