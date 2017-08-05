“الزواج” يجرد ملكة جمال العراق من اللقب

بغداد – الأناضول : أعلنت منظمة رسمية تابعة لوزارة الثقافة العراقية، السبت، إنها سحبت لقب ملكة جمال العراق لعام 2017 من الفتاة “فيان السليماني” بعدما اكتشفت أن الأخيرة كانت متزوجة، وهو مخالف للقواعد العالمية للمسابقة، فيما نفت الفتاة أنها سبق لها الزواج وهددت باللجوء للقضاء.

وفازت “فيان” بلقب ملكة جمال العراق خلال مسابقة استضافتها العاصمة بغداد في مايو/أيار الماضي.

وقالت منظمة “ملكة جمال العراق”، عبر بيان، اليوم، إنها جردت “فيان” من لقبها بسبب “مخالفتها للقاعدة الرابعة من المسابقة، والتي تشترط عليها ألا يكون سبق لها الزواج”.

وأوضحت المنظمة أن “فيان” أبلغت المنظمة أثناء التسجيل في المسابقة بـ”أنها كانت مرتبطة بخطوبة تم فسخُها، لكن في الحقيقة كانت مرتبطة بعلاقة زواج وهي الآن مُنفصلة أو مطلقة”.

وأشارت المنظمة إلى أنه “في هذه الحالة فإن فيان قد خالفت قواعد المنظمات الدولية التي تحظى منظمة ملكة جمال العراق برخص منها”.

وفيما يتعلق بلقب هذا العام، قالت المنظمة في بيانها إنه “سيبقى مجرداً حتى اختيار متسابقة مناسبة تمثل العراق في المسابقات الدولية لعام 2017″.

من جهتها، نفت “فيان” صحة كونها متزوجة، وقالت على حسابها في موقع “إنستغرام”، اليوم، إنها أبلغت “منظمة ملكة جمال العراق” بأنها كانا مخطوبة لشاب عراقي يحمل الجنسية الأيرلندية إلا أن فسخت خطوبتها لاحقا، ولم تتزوج من الشاب.

وأشارت إلى أن هناك سبب “غير أخلاقي وتجارة رخيصة” وراء سحب اللقب منها، وهددت باللجوء للقضاء، دون أن تذكر توضيحات .

و”فيان” فتاة كردية ترعرعت في بغداد، لكنها تنحدر من السليمانية بالاقليم الكردي شمالي العراق، وتبلغ من العمر 23 ، وهي متخرجة من كلية الهندسة في الجامعة المستنصرية (حكومية مقرها بغداد).