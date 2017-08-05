احتجاز سائحين صينيين أديا تحية تعود لهتلر أمام مبنى البرلمان الألماني

برلين – د ب أ : احتجزت السلطات الألمانية سائحين اثنين من الصين اليوم السبت بعدما وقفا أمام مبنى البرلمان الألماني وأديا تحية تعود لهتلر.

وقالت الشرطة إنه تم الإفراج عن السائحين مرة أخرى بعدما دفع كل منهما كفالة قدرها 500 يورو (588 دولارا).

يشار إلى أنه يتم اتخاذ إجراءات جنائية ضد الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 36 و 49 عاما، إذا استخدموا إشارات خاصة بمنظمات غير دستورية.

وكان اثنان من حراس الأمن قد لاحظا الرجلين وهما يؤديان هذه التحية المخالفة أمام مبنى البرلمان، وقام الحارسان بإبلاغ الشرطة.