اليابان تدعو لحل الأزمة الخليجية عبر الحوار

” الأناضول” : دعا “كنتارو سنوؤرا” المستشار الخاص لرئيس الوزراء الياباني “شينزو آبي”، السبت، إلى حل الأزمة الخليجية عبر الحوار.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) إن آل ثاني “قام بإطلاع المستشار الخاص لرئيس الوزراء الياباني على مستجدات الأزمة الخليجية الراهنة وكافة الإجراءات غير القانونية التي تم اتخاذها ضد دولة قطر من قبل دول الحصار”.

من جانبه، شدد مستشار رئيس الوزراء الياباني “على أهمية إبقاء وحدة دول مجلس التعاون الخليجي للحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط”.

وأشار إلى “أهمية حل القضية عبر الحوار”، مؤكدًا “دعم اليابان للوساطة الكويتية”، حسب “قنا”.

وتم خلال الاجتماع أيضًا استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر واليابان “لاسيما في مجال الاقتصاد والاستثمار وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك”، بحسب الوكالة.

وأشاد وزير الخارجية القطري بـ”روح التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين خاصة في مجال الغاز الطبيعي المسال”.

وأكد على “الالتزام بمواصلة تقديم إمدادات مستقرة من الطاقة وتلبية كافة احتياجات اليابان منها”.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرضت الثلاثة الأولى عليها إجراءات عقابية لاتهامها بـ “دعم الإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

وفي الـ 22 من الشهر نفسه، قدّمت الدول الأربعة لائحة من 13 مطلبا تتضمن إغلاق قناة الجزيرة، وهو ما رفضته الدوحة معتبرة المطالب “غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ”.