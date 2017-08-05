السلطات في تونس لا تستبعد شبهة الإرهاب وراء موجة الحرائق

تونس – د ب أ : قال متحدث باسم الحرس الوطني في تونس اليوم السبت إن البعد الإجرامي وشبهة الإرهاب تحومان حول موجة الحرائق التي اجتاحت مساحات واسعة من الغابات والمرتفعات غرب تونس.

وأفاد خليفة الشيباني المتحدث باسم الحرس الوطني في مؤتمر صحفي إنه لا يمكن استبعاد شبهات الإرهاب عن الحرائق المفتعلة لكن حتى الآن لا شيء يدل على ذلك.

وتتحصن عناصر مسلحة في الجبال ومناطق وعرة على مقربة من الغابات في الجهات الغربية ما عزز من احتمال تورطها في مثل هذه الأعمال التخريبية والانتقامية.

وقال الشيباني إن “الحرائق تحمل بعدا اجراميا”.

واجتاحت تونس حرائق غير مسبوقة طالت ثماني ولايات أغلبها غرب البلاد والتي قاربت ال 100 حريق منذ يوم الأحد الماضي بحسب السلطات.

وذكر مسؤول بوزارة الفلاحة في المؤتمر الصحفي اليوم أن الحرائق أتت على نحو ألفي هكتار من مساحة الغابات. كما أتلفت محاصيل زراعية وأعلافا وأضرت بـ23 منزلا حتى الآن بحسب أرقام رسمية.

وألمحت السلطات المحلية في ولاية جندوبة إلى وجود عمليات حرق منظمة بسبب اندلاع عدة حرائق متزامنة.

وقالت وزارة الداخلية إنها أوقفت أربعة أشخاص متورطين في حرائق جندوبة كانوا مكلفين بعمليات التزويد بالبنزين لاستخدامه في إضرام النيران.

كما أوقفت عنصرين آخرين يشتبه بتورطهما في حرائق اندلعت في منطقة سجنان بولاية بنزرت في الشمال.