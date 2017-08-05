التحالف العربي يتهم “الحوثيين” باستغلال محيط مقرات أممية في أغراض عسكرية

صنعاء – وكالات : اتهم التحالف العربي، مساء السبت، ميليشيا “الحوثي” باستغلال محيط مقرات تابعة للمنظمات الأممية العاملة في المناطق التي تسيطر عليها بمحافظة صعدة شمالي اليمن، لأغراض عسكرية، كما أفادت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية، بمقتل 20 عنصراً من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح وإصابة آخرين في معارك وقصف للتحالف في محافظة تعز .

ونقلت قناة “العربية” السعودية في سلسلة أخبار عاجلة، عن مصادر في التحالف (لم تسمها)، قولها إن “الحوثيين” استغلوا محيط مقرات الأمم المتحدة في محافظة صعدة لأغراض عسكرية، دون الكشف عن ماهتيتها.

واستند التحالف الذي تقوده السعودية في اتهاماته إلى “رصد تحركات لميليشيا الحوثي في محيط مقر منظمة أممية في صعدة”.

وقالت المصادر ذاتها، إن “الانقلابيين (الحوثيين) أقاموا ورشًا ومستودعات (لتصنيع وتخزين السلاح) قرب هذه المقرات”.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق من “الحوثيين” حول الاتهامات، كما لم يصدر أي تعليق من الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في اليمن بشأن الأمر ذاته .

ولا يُعرف ما إذا كانت هذه الاتهامات تمهّد لشن ضربات جوية على محيط تلك المقرات من عدمه، لا سيما أن الأمم المتحدة قالت منذ بداية الحرب في اليمن، إنها “زودت التحالف (العربي) بمواقعها وتحركات بعثاتها لتلافي استهدافها”.

مقتل 20 عنصرا من الحوثيين في معارك وقصف للتحالف

وعلى صعيد التظورات على الأرض، أفادت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية، مساء اليوم السبت، بمقتل 20 عنصراً من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح وإصابة آخرين في معارك وقصف للتحالف العربي في محافظة تعز جنوب صنعاء.

وقال بيان لقيادة محور تعز، إن عشرة من عناصر المليشيات (الحوثيون وقوات صالح) قتلوا جراء المعارك التي اندلعت بين الطرفين جنوب تعز.

وأضاف البيان، “أن طيران التحالف العربي شن غارة جوية استهدفت دورية تعزيزات على متنه عشرة مسلحين من المليشيات (الحوثيون وقوات صالح) في منطقة هابه، عزلة الأحيوق، بمديرية الوازعية غربي تعز ما أسفر عن تدمير الدورية ومقتل جميع من كانوا على متنها”.

كما استهدفت غارات أخرى، حسب قيادة محور تعز، مواقع لمليشيات الحوثي و صالح مما أسفر عن تدمير منصة صواريخ في جبل ظبي “المنظارة” بمديرية حيفان جنوبي تعز.

وتشهد عدة جبهات بمحافظة تعز منذ أكثر من عامين ونصف، معارك عنيفة بين الطرفين مخلفة أوضاعا إنسانية صعبة، مع سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، بينهم مدنيون.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، تدور حرب في اليمن بين القوات الحكومية مدعومة بتحالف عربي تقوده السعودية من جهة، ومسلحي الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، المتهمين بتلقي دعم عسكري إيراني، من جهة أخرى، والذين يسيطرون بقوة السلاح على محافظات بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.