جمعية يمنية تطالب الدول المقاطعة لقطر برفع اسمها من “قائمة الإرهاب”

اليمن – الأناضول : طالبت جمعية “الإحسان الخيرية” اليمنية، اليوم السبت، الدول الأربعة المقاطعة لقطر، برفع اسمها من “قائمة الإرهاب”، التي أصدرتها في 25 يوليو/تموز الماضي.

وتنشط الجمعية في الأعمال الخيرية وتتخذ من محافظة حضرموت، جنوب شرقي اليمن، مركزاً لها مشددة في بيان، أن “تصنيفها في قائمة الإرهاب أمر مناف للحقيقة والعدل”.

وتابع البيان “لقد تفاجأنا بتصنيف جمعية الإحسان الخيرية، ورئيسها (عبد الله محمد اليزيدي) ومدير المركز الرئيسي في حضرموت (محمد بكر الدباء)، ضمن قائمة المتهمين بتمويل الإرهاب، الصادر عن أربع دول عربية شقيقة دون أي أدلة أو براهين”.

وطالبت الجمعية الحكومة اليمنية، “بما تحمله من مسؤولية في حماية مواطنيها، التدخل السريع لدى الدول الأربعة الشقيقة، لرفع اسم الجمعية ورئيسها ومدير مركزها الرئيسي من قائمة هذا التصنيف”.

ودعت الدول الأربعة لـ”عدم الإصغاء لوشايات باطلة من شخصيات وأطراف معروفة (لم يسمهم) بعدائها للمنظمات الإنسانية”.

وبحسب البيان، فإن جمعية “الإحسان الخيرية”، أُنشئت قبل نحو 25 عاماً، بترخيص من الحكومة اليمنية، وركزت جهودها على مدى عقدين من الزمان في رعاية المجتمع وتنميته، والعناية بالأيتام وبناء المساجد والمستوصفات الطبية وحفر الآبار، وغيرها من المشاريع الإغاثية والخيرية.

وفي 25 يوليو الماضي أعلنت الدول الأربعة المقاطعة لقطر، السعودية، والإمارات، والبحرين ومصر، قائمة تضم 9 كيانات و9 أشخاص، إلى “قوائم الإرهاب” المحظورة لديها.

وأشارت إلى أن الأسماء في تلك القائمة، “ذات ارتباط مباشر أو غير مباشر بالسلطات القطرية”، من بينها جمعية “الإحسان” الخيرية ورئيسها ومدير مركزها الرئيسي.

وسبق أن أدرجت تلك الدول، في 8 يونيو/ حزيران الماضي، 59 شخصا، و12 كيانا، قالت إنها “مرتبطة بقطر”.

وفي 5 يونيوالماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة معتبرة أنها تواجه “حملة افتراءات وأكاذيب”.