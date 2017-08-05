النائبة العامة في فنزويلا ترفض اقالتها

كراكاس – وكالات : اكدت النائبة العامة في فنزويلا لويزا اورتيغا، المعارضة للرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، انها لن تعترف بقرار اقالتها الذي اصدرته الجمعية التأسيسية في وقت سابق السبت.

وقالت اورتيغا “لا اعترف بهذه القرارات لانها تتنافى مع الدستور والقانون”، منددة بما اعتبرته “انقلابا على الدستور” تقوم به حكومة مادورو.

وفي وقت سابق من اليوم قررت الجمعية الوطنية التأسيسية في فنزويلا، السبت، بالإجماع إقالة رئيسة الادعاء العام لويزا أورتيجا.

كما صوت مندوبو الجمعية التأسيسية الـ545، في أول جلسة لهم اليوم، على تعيين رئيس ديوان المظالم طارق وليام صعب (موالي للحكومة)، بدلا عن أورتيجا.

كانت أورتيجا اعتبرت أن الجمعية التأسيسية انتخبت بطريقة غير قانونية، بينما أعلن الاتحاد الأوروبي رفضه الاعتراف بها.

وشارك أكثر من 8 ملايين ناخب، أي 41.5 في المئة، من إجمالي الناخبين، الإثنين الماضي، في انتخاب جمعية تأسيسية جديدة، دعا إليها الرئيس الفنزويلي، ورفضتها المعارضة، حسب ما أعلنت السلطات المكلفة بالاقتراع.

وبالتزامن مع هذه الانتخابات، قُتل 10 أشخاص في موجة من العنف اجتاحت فنزويلا؛ حيث هاجم متظاهرون مراكز اقتراع وأغلقوا شوارع في أنحاء البلاد، حسب السلطات.

ولا توجد قيود على صلاحيات الجمعية التأسيسية الجديدة؛ إذ بإمكانها إعادة صياغة الدستور، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة.

وكان أعضاء الجمعية قالوا إنهم سيقيلون أورتيجا في أول فرصة تسنح لهم.

وتحمل المعارضة مادورو، الذي تولى الرئاسة 2013، المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، وهو ما تنفيه السلطات.

وتقول المعارضة إن مادورو يسعى من وراء انتخاب جمعية تأسيسية جديدة إلى تعديل الدستور بما يتيح له تمديد فترة بقائه في السلطة.

وتشهد فنزويلا الواقعة في أمريكا الجنوبية، منذ حوالي 4 أشهر، احتجاجات ضد مادورو، قتل فيها أكثر من 110 أشخاص.

ويطالب المتظاهرون بإجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد بدلا من مادورو، بينما تواجه البلاد التي لديها أكبر احتياطي نفطي في العالم أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها.