﻿الاستروكونوف

المقادير: كيلو صدور دجاج

4 فلفل رومي مقطع وسط

باقة كزبرة

3حبات طماطم

بصلتان مفرومة ناعم

علبة كريمة مخفوقة

ثوم مفروم ناعم

مكعب ماجي

5 ملاعق صلصة طماطم

½ كوب حليب سائل

3 ملاعق مايونيز

فلفل أسود

ملح

كزبرة ناشفة

بهارات مشكلة

ورق الغار

كمون

طريقة التحضير: نقطع صدور الدجاج إلى قطع صغيرة ثم نرش عليها البهارات، ثم نضع صاجا على الغاز وندهنه بالزيت وبعد أن يسخن الزيت نضع الدجاج عليه ونقلبه ثم نضيف الثوم والفلفل الرومي والطماطم والصلصة والبصل ومرقة الماجي وورق الغار، بعدها نخلط علبة الكريمة في الخلاط ونضع ½ كوب حليب ومايونيز ثم نضيفه على الدجاج ونتركه عشر دقائق على نار هادئة وبعد ذلك نضيف الكزبرة الخضراء.

يمكن تقديم الطبق مع الأرز أو البطاطا المهروسة.