﻿«فيسبوك» تبدأ بثاً تلفزيونياً قريباً يتضمن إنتاجا خاصا بها

لندن ـ «القدس العربي»: تعتزم شركة «فيسبوك» دخول المنافسة في عالم التلفزيون والبث بما يجعل من شبكتها الاجتماعية منافساً مهماً وقوياً لشبكة «يوتيوب» فضلاً عن أنها ستنافس كبريات محطات التلفزيون العالمية والإنتاج السينمائي.

وكشفت وكالة «بلومبرغ» للأخبار أن «فيسبوك» ستُطلق خدمتها التلفزيونية المرتقبة في منتصف شهر آب/أغسطس الحالي، وذلك بعد عدة بدايات زائفة.

ونقلت عن مصادر مطلعة أن فيسبوك طلبت من شركائها تقديم الحلقات الأولى من عروضهم. وأضافت أن بعضهم قاموا بالفعل بإنهاء عروض قصيرة غير مكلفة. كما قامت الشركة بتمويل عروض أخرى مكلفة على نمط العروض التلفزيونية سوف تُذاع على موقعها في وقت لاحق.

ووفقاً للوكالة فإن «فيسبوك» كانت تتوقع في الأصل أن يكون مشروعها جاهزًا قبل شهر من الآن، ولكن الأمر استغرق أطول مما هو متوقع، ثم إن مزيدا من التأخير قد يحدث.

ومن المقرر أن تتوفر العروض التلفزيونية عبر الشبكة ضمن قسم منفصل عن صفحة «آخر الأخبار» ويُتوقع أن تسهم هذه الخدمة في جذب 70 مليار دولار أمريكي من عائدات سوق الإعلان التلفزيوني للشبكة.

وقالت «بلومبرج» إن قسم الفيديو الجديد سوف يوفر لأكثر من ملياري مستخدم لموقع التواصل الاجتماعي خليطًا من المحتوى محدد السيناريو أو الذي يُعده مستخدمون، وتسعى فيسبوك من خلاله إلى تقديم خدمة تتفوق على يوتيوب، ولكنه لن ينافس خدمات الفيديو حسب الطلب، مثل نتفليكس، وشو تايم وإتش بي أو.

وكان الحديث عن مساعي «فيسبوك» إطلاق خدمة فيديو خاصة بها قد بدأ في شهر أيار/مايو الماضي، حيث قيل أن الشركة وقعت صفقات مع عدد من شركات صناعة الأخبار والترفيه لصناعة عروض خاصة بخدمة فيديو قادمة، والتي سوف تحتوي على فيديوهات طويلة وأخرى قصيرة مع فواصل إعلانية.

وقالت التقارير في ذلك الحين إن فيسبوك تخطط لإطلاق نمطين من فيديوهات الترفيه: بحيث يضم الأول مقاطع طويلة مع سيناريو محدد تستمر بين 20 و 30 دقيقة، وستكون ملكًا لها، أما النمط الآخر فسوف يتضمن مقاطع أقصر تستمر بين 5 و 10 دقائق وتأتي مع سيناريو أو بدون، ولن تكون ملكاً للشركة.

وذكر تقرير لوكالة «رويترز» أن «فيسبوك» سوف تدفع ما يصل إلى ربع مليون دولار أمريكي للعروض الأطول والتي سوف تصبح ملكًا لها، وذلك على غرار استراتيجية طبقتها بنجاح كل من شركتي نتفليكس وأمازون اللتين تمتلكان حاليا بعض المحتوى الذي تبيعانه للمشتركين. أما بالنسبة للنمط الثاني من الفيديوهات الأقصر، فتقول الأنباء إن فيسبوك سوف تدفع بين 10 آلاف و35 ألف دولار أميركي لكل عرض، بحيث تُعطي لصناع المحتوى ما نسبته 55٪ من عائدات الإعلانات. وسوف تُعرض الإعلانات على كل من العروض الطويلة والقصيرة.

وكانت فيسبوك قد قالت في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي إنها سوف تشتري محتوى أصلي لخدمة الفيديو خاصتها، وفي وقت سابق من العام الحالي استأجرت المسؤولة السابقة في قناة «إم تي في» مينا لفيفر، لقيادة هذه المساعي.

وتوفر فيسبوك حاليا خدمة الفيديو المباشر من عدد من شركات الأخبار، بالإضافة إلى مستخدمي شبكتها الاجتماعية. وقد بدأت اختبار الأمر مع الفيديوهات الرياضية المباشرة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وفي الإطار ذاته، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أواخر شهر حزيران/يونيو الماضي أن «فيسبوك» تجري محادثات مع استوديوهات هوليوود بشأن إنتاج برامج فيديو ذات سيناريو مكتوب بجودة تلفزيونية بهدف إطلاق برامج أصلية على شبكتها الاجتماعية بحلول نهاية الصيف.

وبدخول عالم التلفزيون والانتاج فإن «فيسبوك» تكون قد دخلت في منافسة أقوى وأكبر مع شركة «يوتيوب» التي تنافسها أصلاً في مجال الفيديو وجلب الاعلانات المدفوعة خلال بث الفيديوهات، كما أن «فيسبوك» تدخل بذلك في منافسة مع محطات تلفزة وبيوت انتاج تلفزيوني وفلمي عالمية، بسبب أنها ستنتج محتوى وتمتلك حقوق البث أيضاً.