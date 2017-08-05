﻿ألمانيا تدعو بلجيكا وهولندا إلى كشف ملابسات قضية البيض الملوث في أوروبا

دعت ألمانيا البلجيكيين والهولنديين إلى الكشف عن ملابسات تلوث البيض الذي وصفته بأنه عمل «إجرامي» بمبيدات حشرية واستدعى سحب كميات هائلة من البيض من مراكز البيع في أوروبا.

وقال وزير الزراعة الألماني كريستيان شميت في مقابلة مع صحيفة «بيلد» نشرت ليل الجمعة السبت «تسبب أحدهم بشكل واضح وبنية إجرامية بتلويث (البيض) بمادة محظورة».

وأضاف «انتظر من السلطات المختصة كشف ملابسات (هذا الملف) بسرعة وبدقة، وخصوصا بلجيكا وهولندا الملزمتين بذلك في هذه الحالة».

وسحبت متاجر بيع المواد الغذائية في أوروبا وخصوصا في ألمانيا من متاجر كبرى ملايين من علب البيض الهولندي يشتبه بانه يحوي آثار الفبرونيل وهو مبيد حشري.

وبدأت هذه القضية عندما استعان مربو دواجن هولنديون بشركة متخصصة بالقضاء على الفاش أو قمل الدجاج استخدمت مادة الفبرونيل المحظور استخدامها في معالجة الحيوانات التي تباع في متاجر المواد الغذائية. وتم تصدير البيض الملوث بها.

وكانت ألمانيا الأكثر تضررا. فقد قدرت وزارة الزراعة كمية البيض التي صُدرت اليها «بثلاثة ملايين بيضة ملوثة على الأقل». وأعلنت شركات كبرى للمبيعات مثل «ريفي» و»الدي» منذ الخميس سحب هذه السلعة من رفوف البيع.

لكن وزارة الزراعة الألمانية اوضحت ان الانذار الاول صدر في الواقع عن بلجيكا في 20 تموز/يوليو لكن برلين لم تبلغ بالأمر الا الاسبوع الماضي من قبل السلطات الهولندية.

ومع ذلك، رأى الوزير الألماني ان «نظام الانذار الأوروبي الذي يحمي المستهلكين كان فعالا».

وتقول منظمة الصحة العالمية ان الفبرونيل مادة «متوسط السمية» إذا تناولها الإنسان بكميات كبيرة.

وتؤكد السلطات الصحية في عدة دول ان خطر تأثير ذلك على الصحة ضئيل لكن الخبراء يبدون أكثر حذرا.

وأعلنت أكبر سلسلتين للمتاجر في سويسرا «كوب» و»ميغروس» انهما ستسحبان كل البيض الذي تم استيراده من البيع. وقبل ذلك، بدأت المتاجر الألمانية والهولندية بسحب ملايين من هذا البيض من رفوفها.

وفي بلجيكا، قامت عدة متاجر بينها «كولرويت» و»ديليز» و»البرت هاين» و»الدي» بالخطوة نفسها وقائيا لكنها اقتصرت على بعض المزودين الذين تحوم حولهم شكوك.

وكشفت عمليات تدقيق سابقة وجود الفبرونيل بكميات صغيرة في بعض من هذا البيض. لكن هيئة سلامة الأغذية البلجيكية أكدت ان الكميات تبقى دون العتبة المحددة وفق القانون الأوروبي، أي انها غير مضرة بصحة المستهلكين.

وأعلنت المفوضية الأوروبية انها «تتابع القضية عن كثب»، كما قالت الناطقة انا كايسا ايتكونين لصحافيين، مؤكدة ان السلطات «تسيطر على الوضع».

وفي هولندا، قامت أكبر سلسلة للمتاجر «البرت هاين» بوقف تسويق 14 نوعا من البيض. لكن الأزمة تتخذ بعدا اقتصاديا مع تضرر عدد من مربي الدواجن بصورة كبيرة. وقالت النقابة الهولندية لمربي الدواجن ان الخسائر «تبلغ ملايين اليورو». وأعلنت لاهاي انها تدرس تفعيل خطة مساعدة عاجلة لمربي الدواجن الذين تضرروا من فضيحة الفبرونيل، وفق وكالة الانباء الهولندية.

وقد يتسع نطاق الفضيحة إذا تبين ان منتجات أخرى تحوي بيضا ملوثا.

ففي ألمانيا سحبت ستة أنواع من السلطات الصناعية تحوي البيض أو مايونيز، من المتاجر مساء الجمعة من قبل منتجها. (أ ف ب)