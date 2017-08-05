العطلة الصيفية لفورمولاـ 1 بين الملل وفرصة التقاط الأنفاس
بودابست ـ د ب أ: يرى الألماني سيباستيان فيتيل، سائق فريق فيراري، أن العطلة الصيفية لبطولة العالم لسباقات الجائزة الكبرى للسيارات «فورمولاـ 1» ستكون مملة.
ولكن على النقيض يختلف الأمر بالنسبة لفرق «فورمولاـ 1»، حيث ينظرون إلى فترة التوقف حتى سباق الجائزة الكبرى المقبل في حلبة دي سبا فرانكورشومب فى بلجيكا باعتبارها فرصة لالتقاط الأنفاس من أجل خوض النصف الثاني من الموسم بنجاح، كما تعد أيضا فرصة للمسؤولين الذين يضعون في الوقت الحالي تصورات مستقبلية للعام الجديد.
وقال فيتيل، الذي سيظل متربعا على صدارة ترتيب السائقين خلال الأسابيع الأربعة المقبلة حتى انتهاء العطلة بعد فوزه بسباق الجائزة الكبرى في المجر يوم الأحد الماضي: «إنه وقت مثالي من أجل الراحة».
وأضاف السائق الألماني، الذي نجح هذا الأسبوع في توسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه، البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس إلى 14 نقطة، قائلا: «أنا مسرور كوني سأحظى ببعض الوقت للشعور بالملل وقضاء الوقت في المنزل والبقاء بضعة أيام مع العائلة».
وخلال العقود الأخيرة بدأ اهتمام منظمي «فورمولاـ 1» يزداد تدريجيا بالعطلات الصيفية، فمنذ العام 2001 أقرت البطولة عطلة غير رسمية امتدت لثلاثة أسابيع.
ومنذ العام 2009، الذي شهد توقيع اتفاق تحت مسمى «وقف نزيف الموارد»، أصبحت العطلة استراتيجية يتعين على الجميع الالتزام بها.
يذكر أن نظام العطلات الصيفية تم إقراره في البداية من أجل السيطرة على التكاليف الباهظة التي تتكبدها الفرق للمشاركة في البطولة.
ووصف بادي لوف، المدير التقني السابق لفريق مرسيدس الألماني هذا النظام بأنه «وقف إطلاق نار» مبتكر يأتي في وسط حرب تمتد إلى 245 يوما، على حد قوله.
وأضاف لوف: «هذا يبدو كما لو كان الوقت يتوقف، إنه أمر استثنائي في الحقيقة».
وبعد الاختبارات التي جرت خلال اليومين الأخيرين سيبدأ فريقا فيراري ومرسيدس بكامل أجهزتهم التقنية عطلة طويلة تمتد لأسبوعين كاملين قبل العودة للعمل مرة أخرى للاستعداد لخوض السباق المقبل.
وقال توتو وولف، المدير الرياضي لفريق مرسيدس: «الآن لدينا وقت من أجل إعادة شحن البطاريات ومواجهة النصف الثاني من الموسم بنشاط متجدد».
وسيسعى فريق مرسيدس في سباق بلجيكا المقبل، والمقرر إقامته في نهاية آب/أغسطس الجاري، إلى تقليص الفارق مع فيراري بعد تفوق الأخير عليه في النصف الأول من الموسم.
ورغم ذلك، لن يتمكن مديرو الفرق والسائقون من الانعزال بشكل كامل عن العمل، حيث سيكون هناك العديد من المشكلات التي تحتاج إلى حل، بالإضافة إلى أن العطلة الصيفية هي الوقت الأمثل لبدء المفاوضات حول الصفقات والعقود الجديدة.
ويعتبر فيتيل حاليا السائق الأبرز في سوق الانتقالات، حيث ينتهي تعاقده مع فيراري نهاية العام الجاري.
ولا يمكن توقع ما قد ينتج عن الرحيل المحتمل لفيتيل من تحركات في سوق الانتقالات، علما بأن فريق فيراري والسائق الألماني يأملان في الإعلان قريبا عن عقدهما الجديد وتحديدا في مطلع أيلول/سبتمبر المقبل مع انطلاق سباق إيطاليا للجائزة الكبرى.
هذا بالإضافة إلى أنه لا يزال هناك الكثير من المشكلات العالقة بين الفرق وموردي المحركات.
ويعد السائق الأسباني فيرناندو ألونسو أيضا أحد الحالات المثيرة للجدل في سوق الانتقالات كون عقده مع فريق مكلارين البريطاني سينتهي مع نهاية الموسم.
وقدم ألونسو أفضل أداء له هذا الموسم في السباق الماضي بعد أن حل في المركز السادس، وهو الموسم الذي يشهد أيضا التعاون الأفضل بين مكلارين وهوندا خلال الشراكة التي جمعت بينهما في السنوات الثلاث الأخيرة.