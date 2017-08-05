﻿العطلة‭ ‬الصيفية‭ ‬لفورمولاـ‭ ‬1‭ ‬بين‭ ‬الملل‭ ‬وفرصة‭ ‬التقاط‭ ‬الأنفاس

بودابست‭ ‬ـ‭ ‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭: ‬يرى‭ ‬الألماني‭ ‬سيباستيان‭ ‬فيتيل،‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬فيراري،‭ ‬أن‭ ‬العطلة‭ ‬الصيفية‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬للسيارات‭ ‬‮«‬فورمولاـ‭ ‬1‮»‬‭ ‬ستكون‭ ‬مملة‭.‬

ولكن‭ ‬على‭ ‬النقيض‭ ‬يختلف‭ ‬الأمر‭ ‬بالنسبة‭ ‬لفرق‭ ‬‮«‬فورمولاـ‭ ‬1‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬ينظرون‭ ‬إلى‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬حتى‭ ‬سباق‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬دي‭ ‬سبا‭ ‬فرانكورشومب‭ ‬فى‭ ‬بلجيكا‭ ‬باعتبارها‭ ‬فرصة‭ ‬لالتقاط‭ ‬الأنفاس‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خوض‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬بنجاح،‭ ‬كما‭ ‬تعد‭ ‬أيضا‭ ‬فرصة‭ ‬للمسؤولين‭ ‬الذين‭ ‬يضعون‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬تصورات‭ ‬مستقبلية‭ ‬للعام‭ ‬الجديد‭.‬

وقال‭ ‬فيتيل،‭ ‬الذي‭ ‬سيظل‭ ‬متربعا‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬ترتيب‭ ‬السائقين‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأربعة‭ ‬المقبلة‭ ‬حتى‭ ‬انتهاء‭ ‬العطلة‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬بسباق‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬المجر‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬وقت‭ ‬مثالي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الراحة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬السائق‭ ‬الألماني،‭ ‬الذي‭ ‬نجح‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬الفارق‭ ‬مع‭ ‬أقرب‭ ‬ملاحقيه،‭ ‬البريطاني‭ ‬لويس‭ ‬هاميلتون،‭ ‬سائق‭ ‬مرسيدس‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬نقطة،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬مسرور‭ ‬كوني‭ ‬سأحظى‭ ‬ببعض‭ ‬الوقت‭ ‬للشعور‭ ‬بالملل‭ ‬وقضاء‭ ‬الوقت‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ ‬والبقاء‭ ‬بضعة‭ ‬أيام‭ ‬مع‭ ‬العائلة‮»‬‭.‬

وخلال‭ ‬العقود‭ ‬الأخيرة‭ ‬بدأ‭ ‬اهتمام‭ ‬منظمي‭ ‬‮«‬فورمولاـ‭ ‬1‮»‬‭ ‬يزداد‭ ‬تدريجيا‭ ‬بالعطلات‭ ‬الصيفية،‭ ‬فمنذ‭ ‬العام‭ ‬2001‭ ‬أقرت‭ ‬البطولة‭ ‬عطلة‭ ‬غير‭ ‬رسمية‭ ‬امتدت‭ ‬لثلاثة‭ ‬أسابيع‭.‬

ومنذ‭ ‬العام‭ ‬2009،‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاق‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬نزيف‭ ‬الموارد‮»‬،‭ ‬أصبحت‭ ‬العطلة‭ ‬استراتيجية‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬الالتزام‭ ‬بها‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬نظام‭ ‬العطلات‭ ‬الصيفية‭ ‬تم‭ ‬إقراره‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬التكاليف‭ ‬الباهظة‭ ‬التي‭ ‬تتكبدها‭ ‬الفرق‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

ووصف‭ ‬بادي‭ ‬لوف،‭ ‬المدير‭ ‬التقني‭ ‬السابق‭ ‬لفريق‭ ‬مرسيدس‭ ‬الألماني‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‮»‬‭ ‬مبتكر‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬حرب‭ ‬تمتد‭ ‬إلى‭ ‬245‭ ‬يوما،‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬قوله‭.‬

وأضاف‭ ‬لوف‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬يبدو‭ ‬كما‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬الوقت‭ ‬يتوقف،‭ ‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬استثنائي‭ ‬في‭ ‬الحقيقة‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬الاختبارات‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬خلال‭ ‬اليومين‭ ‬الأخيرين‭ ‬سيبدأ‭ ‬فريقا‭ ‬فيراري‭ ‬ومرسيدس‭ ‬بكامل‭ ‬أجهزتهم‭ ‬التقنية‭ ‬عطلة‭ ‬طويلة‭ ‬تمتد‭ ‬لأسبوعين‭ ‬كاملين‭ ‬قبل‭ ‬العودة‭ ‬للعمل‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬للاستعداد‭ ‬لخوض‭ ‬السباق‭ ‬المقبل‭.‬

وقال‭ ‬توتو‭ ‬وولف،‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬لفريق‭ ‬مرسيدس‭: ‬‮«‬الآن‭ ‬لدينا‭ ‬وقت‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إعادة‭ ‬شحن‭ ‬البطاريات‭ ‬ومواجهة‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬بنشاط‭ ‬متجدد‮»‬‭.‬

وسيسعى‭ ‬فريق‭ ‬مرسيدس‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬بلجيكا‭ ‬المقبل،‭ ‬والمقرر‭ ‬إقامته‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬الجاري،‭ ‬إلى‭ ‬تقليص‭ ‬الفارق‭ ‬مع‭ ‬فيراري‭ ‬بعد‭ ‬تفوق‭ ‬الأخير‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الموسم‭.‬

ورغم‭ ‬ذلك،‭ ‬لن‭ ‬يتمكن‭ ‬مديرو‭ ‬الفرق‭ ‬والسائقون‭ ‬من‭ ‬الانعزال‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬عن‭ ‬العمل،‭ ‬حيث‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشكلات‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬حل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العطلة‭ ‬الصيفية‭ ‬هي‭ ‬الوقت‭ ‬الأمثل‭ ‬لبدء‭ ‬المفاوضات‭ ‬حول‭ ‬الصفقات‭ ‬والعقود‭ ‬الجديدة‭.‬

ويعتبر‭ ‬فيتيل‭ ‬حاليا‭ ‬السائق‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الانتقالات،‭ ‬حيث‭ ‬ينتهي‭ ‬تعاقده‭ ‬مع‭ ‬فيراري‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭.‬

ولا‭ ‬يمكن‭ ‬توقع‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬ينتج‭ ‬عن‭ ‬الرحيل‭ ‬المحتمل‭ ‬لفيتيل‭ ‬من‭ ‬تحركات‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الانتقالات،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬فريق‭ ‬فيراري‭ ‬والسائق‭ ‬الألماني‭ ‬يأملان‭ ‬في‭ ‬الإعلان‭ ‬قريبا‭ ‬عن‭ ‬عقدهما‭ ‬الجديد‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬المقبل‭ ‬مع‭ ‬انطلاق‭ ‬سباق‭ ‬إيطاليا‭ ‬للجائزة‭ ‬الكبرى‭.‬

هذا‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المشكلات‭ ‬العالقة‭ ‬بين‭ ‬الفرق‭ ‬وموردي‭ ‬المحركات‭.‬

ويعد‭ ‬السائق‭ ‬الأسباني‭ ‬فيرناندو‭ ‬ألونسو‭ ‬أيضا‭ ‬أحد‭ ‬الحالات‭ ‬المثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الانتقالات‭ ‬كون‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬مكلارين‭ ‬البريطاني‭ ‬سينتهي‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭.‬

وقدم‭ ‬ألونسو‭ ‬أفضل‭ ‬أداء‭ ‬له‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حل‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس،‭ ‬وهو‭ ‬الموسم‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬أيضا‭ ‬التعاون‭ ‬الأفضل‭ ‬بين‭ ‬مكلارين‭ ‬وهوندا‭ ‬خلال‭ ‬الشراكة‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخيرة‭.‬