﻿رونالدو‭ ‬يستهل‭ ‬موسمه‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬بتهمة التهرب‭ ‬الضريبي

لندن ـ «القدس العربي»: ‬يواجه‭ ‬نجم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬عودة‭ ‬قاسية‭ ‬الى‭ ‬العاصمة‭ ‬الاسبانية‭ ‬مدريد‭ ‬حيث‭ ‬يستعد‭ ‬لبداية‭ ‬موسم‭ ‬جديد‭.‬

وخضع‭ ‬رونالدو‭ ‬32‭/ ‬عاما‭/ ‬لجلسة‭ ‬تحقيق‭ ‬استمرت‭ ‬90‭ ‬دقيقة‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي‭ ‬أمام‭ ‬القضاء‭ ‬الاسباني،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬محكمة‭ ‬في‭ ‬ضواحي‭ ‬العاصمة‭ ‬مدريد‭.‬

وكان‭ ‬متوقعا‭ ‬أن‭ ‬يرد‭ ‬رونالدو‭ ‬على‭ ‬أسئلة‭ ‬الصحافيين‭ ‬الذين‭ ‬انتظروا‭ ‬لساعات‭ ‬خارج‭ ‬المحكمة،‭ ‬لكنه‭ ‬التزم‭ ‬الصمت‭ ‬وخرج‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬خلفي‭ ‬وأصدر‭ ‬بعدها‭ ‬بيانا‭ ‬نشرته‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬جستيفيوت‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تمثله‭.‬

وذكر‭ ‬رونالدو‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬سلطات‭ ‬الضرائب‭ ‬الأسبانية‭ ‬تعرف‭ ‬كل‭ ‬التفاصيل‭ ‬عن‭ ‬دخلي،‭ ‬لأننا‭ ‬قدمنا‭ ‬لها‭ ‬هذه‭ ‬التفاصيل‭. ‬لم‭ ‬نخف‭ ‬شيئا‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬هناك‭ ‬نية‭ ‬للتهرب‭ ‬الضريبي‮»‬‭.‬

ويمشي‭ ‬رونالدو،‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬على‭ ‬خطى‭ ‬غريمه‭ ‬في‭ ‬برشلونة‭ ‬الارجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬الذي‭ ‬حكم‭ ‬عليه‭ ‬بقضية‭ ‬مماثلة‭ ‬السنة‭ ‬الماضية‭ ‬لكن‭ ‬بمبالغ‭ ‬مالية‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ذلك‭.‬

ويتهم‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬مدريد‭ ‬رونالدو‭ ‬‮«‬بالاستفادة‭ ‬من‭ ‬بنية‭ ‬شركة‭ ‬أسسها‭ ‬في‭ ‬2010‭ ‬لاخفاء‭ ‬اموال‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬اسبانيا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حقوق‭ ‬بيع‭ ‬صورته‮»‬‭.‬

واتهم‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬نجم‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬بأن‭ ‬ذلك‭ ‬كان‭ ‬‮«‬خرقا‭ ‬طوعيا‭ ‬وواعيا‭ ‬لواجباته‭ ‬الضريبية‭ ‬في‭ ‬اسبانيا‮»‬‭.‬

ويتهم‭ ‬المدعون‭ ‬العامون‭ ‬افضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬اربع‭ ‬مرات‭ ‬بانشاء‭ ‬شركة‭ ‬في‭ ‬الجزر‭ ‬العذراء‭ ‬البريطانية،‭ ‬أحد‭ ‬الملاذات‭ ‬الضريبية،‭ ‬وأخرى‭ ‬في‭ ‬ايرلندا‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬انخفاض‭ ‬معدلاتها‭ ‬الضريبية‭.‬

ويتهم‭ ‬رونالدو‭ ‬اخيرا‭ ‬برفضه‭ ‬‮«‬طوعا‮»‬‭ ‬ضم‭ ‬28،4‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬من‭ ‬حقوق‭ ‬بيع‭ ‬صورته‭ ‬لشركة‭ ‬اسبانية‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2015‭ ‬و2020‭.‬

ضمير‭ ‬مرتاح

ودافع‭ ‬رونالدو‭ ‬عن‭ ‬نفسه‭ ‬قائلا‭ ‬ان‭ ‬‮«‬ضميره‭ ‬مرتاح‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬استمرار‭ ‬المزاعم،‭ ‬هدد‭ ‬صاحب‭ ‬علامة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬آر‭ ‬7‮»‬‭ ‬وأفضل‭ ‬هداف‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬بترك‭ ‬اسبانيا‭ ‬ما‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬تخوف‭ ‬مشجعي‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭. ‬لكنه‭ ‬المح‭ ‬بعدها‭ ‬الى‭ ‬البقاء،‭ ‬قائلا‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬ماركا‮»‬‭ ‬انه‭ ‬سيتابع‭ ‬احراز‭ ‬الالقاب‭ ‬مع‭ ‬ريال‭.‬

ورونالدو‭ ‬ليس‭ ‬اللاعب‭ ‬الوحيد‭ ‬المطارد‭ ‬من‭ ‬مصلحة‭ ‬الضرائب‭ ‬في‭ ‬اسبانيا‭ ‬التي‭ ‬تتعافى‭ ‬من‭ ‬ازمة‭ ‬اقتصادية‭ ‬كبرى‭ ‬ادت‭ ‬الى‭ ‬خسارة‭ ‬كثيرين‭ ‬لوظائفهم‭ ‬وازدياد‭ ‬اوجه‭ ‬عدم‭ ‬المساواة‭.‬

وحكم‭ ‬على‭ ‬ميسي‭ ‬بالسجن‭ ‬21‭ ‬شهرا‭ ‬وغرامة‭ ‬2،09‭ ‬مليوني‭ ‬يورو‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬واستعيض‭ ‬عن‭ ‬عقوبة‭ ‬السجن‭ ‬بغرامة‭ ‬أخرى‭ ‬بلغت‭ ‬252‭ ‬ألف‭ ‬يورو،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬400‭ ‬يورو‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬سجن‭.‬

واتفق‭ ‬مواطنه‭ ‬المدافع‭ ‬خافيير‭ ‬ماسكشيرانو‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬على‭ ‬سنة‭ ‬مع‭ ‬وقف‭ ‬التنفيذ‭.‬

ويغرق‭ ‬مهاجم‭ ‬برشلونة‭ ‬البرازيلي‭ ‬نيمار‭ ‬مع‭ ‬عائلته‭ ‬بمحاكمة‭ ‬حول‭ ‬فساد‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬انتقاله‭ ‬من‭ ‬سانتوس‭ ‬البرازيلي‭ ‬عام‭ ‬2013‭.‬

وبصرف‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬رونالدو،‭ ‬فقد‭ ‬طالت‭ ‬الاتهامات‭ ‬لاعب‭ ‬ريال‭ ‬السابق‭ ‬الارجنتيني‭ ‬انخل‭ ‬دي‭ ‬ماريا،‭ ‬المدافع‭ ‬البرتغالي‭ ‬فابيو‭ ‬كوينتراو‭ ‬ومواطنه‭ ‬المدرب‭ ‬جوزيه‭ ‬مورينيو‭ ‬الذي‭ ‬اشرف‭ ‬على‭ ‬النادي‭ ‬بين‭ ‬2009‭ ‬و2013‭.‬

ووكيل‭ ‬اعمال‭ ‬هؤلاء‭ ‬جميعا‭ ‬هو‭ ‬البرتغالي‭ ‬الخارق‭ ‬جورج‭ ‬منديش‭ ‬الذي‭ ‬استجوب‭ ‬بدوره‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬تهرب‭ ‬ضريبي‭ ‬محتمل‭ ‬للكولومبي‭ ‬راداميل‭ ‬فالكاو‭ ‬مهاجم‭ ‬موناكو‭ ‬الفرنسي‭.‬

ودافع‭ ‬منديش‭ ‬عن‭ ‬نفسه‭ ‬مدعيا‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬ينصح‭ ‬‮«‬ابدا‮»‬‭ ‬موكليه‭ ‬في‭ ‬مسائل‭ ‬ضريبية‭.‬

وفي‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬رونالدو،‭ ‬نفت‭ ‬شركة‭ ‬منديش‭ ‬‮«‬جستيفوت‮»‬‭ ‬مخالفة‭ ‬اللاعب‭ ‬البرتغالي‭ ‬واخفاءه‭ ‬اي‭ ‬مبالغ‭ ‬عن‭ ‬مصلحة‭ ‬الضرائب‭.‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬اثبات‭ ‬التهمة‭ ‬عليه،‭ ‬يواجه‭ ‬رونالدو‭ ‬خطر‭ ‬دفع‭ ‬غرامة‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬28‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬وعقوبة‭ ‬بالسجن‭ ‬لثلاثة‭ ‬أعوام‭ ‬ونصف‭ ‬العام،‭ ‬بحسب‭ ‬اتحاد‭ ‬خبراء‭ ‬‮«‬غيستا‮»‬‭ ‬في‭ ‬الإيرادات‭ ‬الداخلية‭ ‬الاسبانية‭.‬

ومنذ‭ ‬تمديد‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬الماضي‭ ‬حتى‭ ‬2021،‭ ‬أصبح‭ ‬رونالدو‭ ‬الرياضي‭ ‬الأكثر‭ ‬دخلا‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬مع‭ ‬93‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ (‬80‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭) ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2016‭-‬2017‭ ‬بحسب‭ ‬‮«‬فوربس‮»‬‭.‬