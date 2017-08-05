رونالدو يستهل موسمه في المحكمة بتهمة التهرب الضريبي
لندن ـ «القدس العربي»: يواجه نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو عودة قاسية الى العاصمة الاسبانية مدريد حيث يستعد لبداية موسم جديد.
وخضع رونالدو 32/ عاما/ لجلسة تحقيق استمرت 90 دقيقة الاثنين الماضي أمام القضاء الاسباني، وذلك في محكمة في ضواحي العاصمة مدريد.
وكان متوقعا أن يرد رونالدو على أسئلة الصحافيين الذين انتظروا لساعات خارج المحكمة، لكنه التزم الصمت وخرج من باب خلفي وأصدر بعدها بيانا نشرته وكالة «جستيفيوت» التي تمثله.
وذكر رونالدو في البيان «سلطات الضرائب الأسبانية تعرف كل التفاصيل عن دخلي، لأننا قدمنا لها هذه التفاصيل. لم نخف شيئا على الإطلاق ولم تكن هناك نية للتهرب الضريبي».
ويمشي رونالدو، أفضل لاعب في العالم، على خطى غريمه في برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي الذي حكم عليه بقضية مماثلة السنة الماضية لكن بمبالغ مالية أقل من ذلك.
ويتهم المدعي العام في مدريد رونالدو «بالاستفادة من بنية شركة أسسها في 2010 لاخفاء اموال حصل عليها في اسبانيا من خلال حقوق بيع صورته».
واتهم المدعي العام نجم ريال مدريد بأن ذلك كان «خرقا طوعيا وواعيا لواجباته الضريبية في اسبانيا».
ويتهم المدعون العامون افضل لاعب في العالم اربع مرات بانشاء شركة في الجزر العذراء البريطانية، أحد الملاذات الضريبية، وأخرى في ايرلندا للاستفادة من انخفاض معدلاتها الضريبية.
ويتهم رونالدو اخيرا برفضه «طوعا» ضم 28،4 مليون يورو من حقوق بيع صورته لشركة اسبانية بين عامي 2015 و2020.
ضمير مرتاح
ودافع رونالدو عن نفسه قائلا ان «ضميره مرتاح».
وفي ظل استمرار المزاعم، هدد صاحب علامة «سي آر 7» وأفضل هداف في تاريخ ريال مدريد، بترك اسبانيا ما ادى الى تخوف مشجعي الفريق الملكي. لكنه المح بعدها الى البقاء، قائلا لصحيفة «ماركا» انه سيتابع احراز الالقاب مع ريال.
ورونالدو ليس اللاعب الوحيد المطارد من مصلحة الضرائب في اسبانيا التي تتعافى من ازمة اقتصادية كبرى ادت الى خسارة كثيرين لوظائفهم وازدياد اوجه عدم المساواة.
وحكم على ميسي بالسجن 21 شهرا وغرامة 2،09 مليوني يورو العام الماضي، واستعيض عن عقوبة السجن بغرامة أخرى بلغت 252 ألف يورو، أي ما يعادل 400 يورو عن كل يوم سجن.
واتفق مواطنه المدافع خافيير ماسكشيرانو العام الماضي مع السلطات على سنة مع وقف التنفيذ.
ويغرق مهاجم برشلونة البرازيلي نيمار مع عائلته بمحاكمة حول فساد في صفقة انتقاله من سانتوس البرازيلي عام 2013.
وبصرف النظر عن رونالدو، فقد طالت الاتهامات لاعب ريال السابق الارجنتيني انخل دي ماريا، المدافع البرتغالي فابيو كوينتراو ومواطنه المدرب جوزيه مورينيو الذي اشرف على النادي بين 2009 و2013.
ووكيل اعمال هؤلاء جميعا هو البرتغالي الخارق جورج منديش الذي استجوب بدوره الشهر الماضي في قضية تهرب ضريبي محتمل للكولومبي راداميل فالكاو مهاجم موناكو الفرنسي.
ودافع منديش عن نفسه مدعيا انه لم ينصح «ابدا» موكليه في مسائل ضريبية.
وفي ما يخص رونالدو، نفت شركة منديش «جستيفوت» مخالفة اللاعب البرتغالي واخفاءه اي مبالغ عن مصلحة الضرائب.
وفي حال اثبات التهمة عليه، يواجه رونالدو خطر دفع غرامة قد تصل الى 28 مليون يورو وعقوبة بالسجن لثلاثة أعوام ونصف العام، بحسب اتحاد خبراء «غيستا» في الإيرادات الداخلية الاسبانية.
ومنذ تمديد عقده في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حتى 2021، أصبح رونالدو الرياضي الأكثر دخلا في العالم مع 93 مليون دولار (80 مليون يورو) في موسم 2016-2017 بحسب «فوربس».