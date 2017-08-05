﻿بولت وفيليكس وفرح ضمن أبرز عشرة نجوم

لندن ـ «القدس العربي»: ينتظر أن تحتشد الجماهير في المدرجات خلال فعاليات النسخة الجديدة من بطولة العالم لألعاب القوى التي تستضيفها العاصمة البريطانية لندن.

وكانت بريطانيا دائما بارزة في عالم ألعاب القوى نظرا لتعدد أبطالها مثل روجر بانيستر أول من كسر حاجز الأربع دقائق في مسافة ميل واحد، ومواطنه سيباستيان كو الفائز بذهبيتين أولمبيتين وحامل الرقم القياسي العالمي لسباق 800 متر، والعداء لينفورد كريستي ومواطنه دالي طومسون النجم السابق للمسابقة العشارية.

وما زال كثير من البريطانيين يتذكرون ما يطلق عليه «السبت السوبر» الذي شهد قبل خمس سنوات فوز فرح بذهبية سباق عشرة آلاف متر ومواطنته جيسيكا إينيس هيل (في المسابقة السباعية) ومواطنهما العداء جريج راذرفورد (في سباقات الحواجز) ثلاث ميداليات ذهبية لبريطانيا في غضون أكثر قليلا من ساعة واحدة خلال أولمبياد 2012 لتكون قمة النشوة بين الجماهير البريطانية.

ويتصدر العداء الجامايكي يوسين بولت قائمة أبرز النجوم الذين ينتظر تألقهم خلال البطولة.

وانسحب النجم الكندي أندري دي غراس من البطولة بسبب الإصابة في أوتار الساق.

وقال دي غراس الذي كان مرشحا للفوز بلقب سباقي 100 متر و200 متر في البطولة العالم عبر حسابه في «فيسبوك»: «في وقت سابق من الأسبوع خلال التدريبات تعرضت لتمزق في الأوتار وهذا أجبرني على الانسحاب البطولة».

وسيودع يوسين بولت، أحد أبرز الرياضيين في تاريخ ألعاب القوى عالم أم الألعاب من خلال هذه النسخة من بطولات العالم وذلك قبل أيام قليلة على احتفاله بعيد ميلاده الحادي والثلاثين.

وخلال مسيرته الرياضية، خسر بولت في خمسة سباقات فقط من 86 سباقا نهائيا على مدار مسيرته الرياضية حتى الآن في مسافتي 100 و200 متر منذ أن ظهر على الساحة في 2008 .

وأحرز ثماني ميداليات ذهبية أولمبية و11 لقبا عالميا كما يستحوذ على الرقم العالمي لسباقي 100 و200 متر.

وخطف العداء الجنوب أفريقي فان نيكيرك الأضواء من بولت خلال دورة الألعاب الأولمبية الماضية (ريو دي جانيرو 2016) عندما حطم الرقم القياسي لسباق 400 متر والذي كان مسجلا باسم مايكل جونسون حيث قطع مسافة السباق في 03،43 ثانية.

ويأمل العداء البريطاني مو فرح في إنهاء مسيرته مع سباقات المضمار من خلال الفوز بسباقي 5000 متر وعشرة آلاف متر في البطولة.

وفرض فرح نفسه ضمن أفضل العدائين في تاريخ هذه المسافات.

من جهة أخرى أحكم الأمريكي كريستيان تايلور قبضته على مسابقة الوثبة الثلاثية.

ويأمل تايلور الفائز بالذهبية الأولمبية لهذه المسابقة مرتين في الفوز بلقب هذه البطولة.

ورغم وجود روبرت هارتينغ نجم سباقات رمي القرص في هذه البطولة، سيكون الرهان الحقيقي لألعاب القوى الألمانية،

حينما يتنافس على الذهب في هذه المسابقة الألماني يوهانس فيتر ومواطنه البطل الأولمبي توماس رولر حيث يتفوق الاثنان بفارق كبير على باقي منافسيهما.

وتعد الجامايكية إيلين طومسون أحدث نجمة في سباقات العدو حيث أحرزت الميدالية الذهبية لكل من سباقي 100 و200 متر في أولمبياد ريو دي جانيرو كما تسعى الآن لإحراز لقبها العالمي الأول رغم صعوبة المنافسة أمام عداءات بارزات.

وتطمح النجمة المخضرمة أليسون فيليكس باللقب العالمي العاشر لسباق 400 متر وترغب في الحفاظ على لقبها العالمي في هذا السباق كما تبرز كمرشحة قوية في سباقي التتابع.

وحققت الأمريكية كيندرا هاريسون رقما قياسيا عالميا لسباق 100 متر حواجز بعد فشلها في حجز مكان ضمن المنتخب الأمريكي المشارك في دورة الألعاب الأولمبية الماضية (ريو دي جانيرو 2016) .

وتغلبت العداءة البلجيكية نافيساتو تيام على نجمة السباقات البريطانية جيسيكا إينيس هيل لتحرز الميدالية الذهبية للمسابقة السباعية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 .

ومع اعتزال إينيس، ستكون تيام المرشحة القوية للميدالية الذهبية للمسابقة في البطولة.

وتتصدر الروسية ماريا لاسيتسكين قائمة أفضل النتائج في العام الحالي، ما زال الاتحاد الروسي لألعاب القوي يعاني من الحظر المفروض عليه ومنعه من المشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى.