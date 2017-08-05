﻿«365 يوما نشاط» يقاوم قسوة المناخ صيفاً ويعزّز ثقافة الرياضة في كورنيش الدوحة

الدوحة ـ «القدس العربي»: على الرغم من قسوة المناخ في صيف الدوحة، وتسجيل درجات حرارة قياسية تفوق 50 في عز الصيف، مع نسب رطوبة عالية تصيب المرء بالاختناق أحياناً. إلا أن القائمين على الرياضة في قطر، يواصلون معركة تحدي إكراهات الطبيعة، وإيجاد بدائل لا توقف حركة الرياضة صيفاً، في الهواء الطلق. وآخرها إطلاق برنامج لممارسة الرياضات المائية شهر آب/أغسطس، ضمن مشروع «365 يوما نشاط».

وأعلن الاتحاد القطري للرياضة للجميع، بالتعاون مع نادي الدوحة للرياضات البحرية، انطلاق برنامج رياضي لممارسة الرياضة المائية، ابتداءً من الجمعة في كورنيش الدوحة الذي يعدّ القبلة الأولى لهواة رياضة المشي على مدار أيام السنة، على أن تستمر الأنشطة الرياضية خلال عطل نهاية الأسبوع، ضمن برنامج «365 يوما نشاط» الذي حضر له الطرفان طوال الفترة الماضية.

وتنطلق الأنشطة الرسمية للبرنامج بداية من الجمعة، على أن تستمر أسبوعياً لتقام يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بكورنيش الدوحة، ابتداءً من الساعة الرابعة حتى السادسة مساءً، لغاية السبت 19 آب/اعسطس الجاري.

ويتضمن البرنامج ممارسة رياضات الدراجات المائية، والتزلج على الماء، وعروض الفري ستايل، وسباقات الشراع الحديث، والألعاب البحرية المتنوعة مثل الفلاي بورد، والبنانا، والهايدروبايك.

ويتطلع الاتحاد القطري للرياضة للجميع إلى زيادة أعداد الأفراد والأسر المشاركة من الجهات الحكومية والخاصة، وزيادة نسب المساهمة المجتمعية من كافة الرعاة والشركاء والمؤسسات الداعمة للمبادرات الوطنية.

وجاء الاتفاق على إطلاق هذه المبادرة، للمساهمة في نشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة والأنشطة البحرية، وتعزيز مفهوم الرياضة للجميع، والعمل على توسيع نطاق ممارسة الرياضة في قطر، والحرص على تأكيد مفهوم الانتظام في ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية لجميع المراحل السنية.

ويركز البرنامج على الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات والخدمات المتوفرة في الدولة، لتحقيق الأهداف المنشودة، بما يحقق تطلعات واحتياجات مختلف الشرائح العمرية في المجتمع القطري. كما يأتي تنظيم البرنامج تمهيداً لتدشين منافسات الموسم البحري الجديد، بداية من شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

ويواظب نادي الدوحة للرياضات البحرية على تنظيم الأنشطة الترفيهية، التي تحظى بشعبية بين أعضاء النادي، حيث وفر عدة ألعاب منها البلياردو، وتنس الطاولة، والبيبي فووت وغيرها من الألعاب في مقر النادي، من العاشرة صباحاً حتى السابعة ليلاً.

«اليوم الرياضي للدولة» تقليد سنوي

وتأتي مبادرة 265 يوما نشاط، تماشيا والتوجه الذي أطلقته دولة قطر منذ بضع سنوات لتعزيز ممارسة الرياضة في الأوساط الشعبية، كحل أمثل لمواجهة العديد من الأمراض المنتشرة، وفي مقدمتها السمنة، وأمراض أخرى، بسبب نماط الحياة الاستهلاكي الذي يطغى على دول الخليج.

وفي هذا الإطار، بادرت قطر بالاحتفال سنويا بفعالية «اليوم الرياضي للدولة» الذي يقام في أول ثلاثاء من شهر شباط/فبراير من كل عام. وهو يوم، إجازة إجباري لكافة المؤسسات الحكومية والخاصة، وتتنافس الدوائر الرسمية والمؤسسات الخاصة لتنظيم فعاليات رياضية مختلفة على الهواء الطلق، وداخل القاعات. ويشارك في اليوم الرياضي سنويا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومختلف المسؤولين في الدولة، حيث ينزل الجميع إلى الميادين والساحات الرياضية، والحدائق العامة لممارسة التمارين الرياضية؛ في خطوة لاقت تقديراً لافتا، ويشارك فيها سفراء الدول الأجنبية المعتمدين لدى الدولة.