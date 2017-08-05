﻿وكالة بيت مال القدس الشريف في الرباط تحتفي بمرور عشر سنوات على المخيم الصيفي

الرباط ـ «القدس العربي»: تحتفي وكالة بيت مال القدس الشريف، بمرور 10 سنوات على المخيم الصيفي الذي دأبت على تنظيمه، كل عام، لفائدة خمسين طفلا من القدس، يزورون المغرب منذ 25 تموز/يوليو الماضي وستمتد إلى غاية 9 آب/أغسطس المقبل، وذلك برعاية العاهل المغربي، الملك محمد السادس، باعتباره رئيس لجنة القدس.

واستقبل ولي العهد الأمير مولاي الحسن، الاثنين في القصر الملكي في تطوان، الأطفال المقدسيين. وأعرب محمد سالم الشرقاوي، المدير المكلف بتسيير الشؤون الجارية عن «تأثر أطفال القدس بهذا الاستقبال التاريخي، الذي امتزجت فيه المشاعر بين الفرح بهذه الالتفاتة الكريمة من العاهل المغربي، ومن ولي عهده، وبين الأمل في أن يتمكن هؤلاء الأطفال من أن يعيشوا طفولتهم في ظروف طبيعية، لا تشوبها شائبة».

وقال لـ «لقدس العربي»: «بدعم من العاهل المغربي، الملك محمد السادس، نخلد مرور عشر سنوات على إعطاء انطلاقة برنامج المخيم الصيفي لفائدة أطفال القدس، وهو البرنامج الذي يتضمن عددا من الفعاليات الفنية والتربوية، وتنظيم المسابقات الفنية والرياضية، والورشات التعبيرية، بالإضافة إلى رحلات تعليمية وتثقيفية وترفيهية». وأضاف «نحرص من خلال برنامج التخييم هذا الذي استفاد منه إلى حد اليوم 500 طفل وطفلة تتراوح أعمارهم بين 11 و 13 سنة، يندرج ضمن أنشطتنا الاجتماعية الموجهة لهذه الشريحة للأطفال المقدسيين، في إطار المخطط الاستراتيجي 2014 ـ 2018 الذي يولي عناية للبرامج والمشاريع الاجتماعية، على التعبير على مشاعر المحبة والتضامن لأشقائنا الفلسطينيين، ودعما للمؤسسات الفلسطينية في المدينة المقدسة، والتوحد من أجل الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك، كما أنها فرصة لتعرف أشقائنا على المغرب وأهله وتقاليده والوقوف على موروثه الحضاري والثقافي».

وقال ماهر مفارجة، منسق المجموعة: ان «ما شهده الأطفال من معاملة مُحترمة من أشقائهم المغاربة، بمختلف مستوياتهم، توجت باستقبال الأمير الحسن لأطفال القدس، وهي تنم عن أصالة البلد، ووفاء أبنائه لتاريخ أجدادهم الذين رابطوا في القدس، وأصبحت لهم فيها شواهد ومآثر ما تزال تحمل اسم المغرب إلى اليوم».

وتتميز الدورة العاشرة هذه السنة بتزامنها مع احتفالات المغاربة بالذكرى 18 لتولي العاهل المغربي الملك محمد السادس الحكم وجلوسه على العرش، ما سمح لأطفال القدس المشاركة في الاحتفالات من خلال فعاليات خاصة توزعت على معرض الصور الذي نظم في «متحف المقاومة» بمدينة الجديدة شرقي الدار البيضاء، فضلا عن إجراء مباراة استعراضية في كرة القدم بين فريق أطفال القدس، وفريق مدرسة نادي الدفاع الحسني الجديدي (درجة أولى من الدوري المغربي الممتاز) احتضنها الملعب الرئيسي في المدينة.

ويتواصل برنامج المخيم لهذا العام، بزيارة لمدينة آسفي، على المحيط الأطلسي، ولمسجد الحسن الثاني بالدارالبيضاء، فضلا عن عدد من الأنشطة الترفيهية والرياضية بما فيها التدرب على ركوب الخيل، ولعبة الغولف وممارسة السباحة، وتُتوج هذه الأنشطة بالمشاركة في إحدى السهرات الفنية، التي تُنظم في إطار مهرجان مولاي عبدالله بمدينة الجديدة.

وتقول وكالة بيت مال القدس، وهي مؤسسة عربية إسلامية غير هادفة للربح، تأسست سنة 1998 بمبادرة من الملك الراحل الحسن الثاني، رئيس لجنة القدس آنذاك، وتسعى إلى الحفاظ على هوية مدينة القدس الشريف وطابعها الديني والثقافي والحضاري، من خلال تمويل المشاريع والبرامج التي تدعم وتعزز الوجود العربي والإسلامي فيها بالشراكة والتعاون مع المؤسسات والفعاليات العربية الإسلامية والدولية: إن «برنامج التخييم، الذي ترعاه، كل سنة لفائدة أطفال المدينة المقدسة، يهم مختلف الفئات بمن فيهم النساء والشباب والأطفال والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة».