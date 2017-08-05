﻿معرض رسومات لدعم الأطفال نفسيًا في إدلب السورية

يسعى مركز «قوس قزح» للدعم النفسي للأطفال، في مدينة سراقب التابعة لمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، إلى تنمية قدرات الأطفال في الرسم، والترويح عنهم من آثار الحرب، عبر تنظيم معرض رسومات لهم.

وقال خالد أحمد، الإداري في مركز «قوس قزح» إنهم أعدوا معرضا لرسومات الأطفال بغرض رفع الروح المعنوية في نفوسهم.

وأوضح أحمد أنهم أسسوا مركزهم العام الماضي، وأنهم يقدمون فيه الدعم النفسي لـ 648 طفلا.

وأضاف «الأطفال يرسمون ما تعرضوا لهم أو ما يجول بخواطرهم، وهذه وسيلة جيدة لتحديد الحالة النفسية للأطفال وعلاجها لاحقا».

وقالت عارفة موسى، إحدى مدرسات المركز، إنهم يبذلون جهودا كبيرة من أجل دعم الأطفال، مشيرة إلى ارتفاع عددهم يوما بعد يوم.

الطفلة ياسمين محمد قالت، «أنا هنا من أجل الرسم، وهذا يشعرني بسعادة كبيرة، ولدي 3 أعمال عرضت في المعرض».

أما الطفلة ميس الحسن، قالت إنها ترسم شخصيات لرسوم متحركة، وأخرى عن الطبيعة.(الاناضول)