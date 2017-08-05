﻿هبوط طائرة بدون طيار انطلقت من غزة في إسرائيل

تل ابيب – د ب ا- ذكر الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، أن طائرة بدون طيار انطلقت من قطاع غزة هبطت في إسرائيل.

وذكرت صحيفة»جيروزاليم بوست» في موقعها الإلكتروني أن جنود الجيش الإسرائيلي انتشلوا الطائرة ونقلوها إلى جهات التحقيق.

يذكر أن كتائب «الشهيد عز الدين القسام» كشفت في مطلع العام الحالي أن مهندس الطيران التونسي محمد الزواري، الذي اغتيل في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أنجز مع فريق التصنيع نحو 30 طائرة بدون طيار قبل حرب إسرائيل على قطاع غزة 2008.

واغتيل الزواري، في 15 كانون الاول/ديسمبرمن العام الماضي أمام منزله في صفاقس التونسية، بطلقات نارية استقرت في رأسه وصدره.