الرئيس الفلسطيني: القدس العاصمة الأبدية لفلسطين

رام الله ـ “القدس العربي” ـ وكالات: أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت أن القدس هي “العاصمة الأبدية لدولة فلسطين”، مشددا على عدم التنازل عن ذلك.

وقال عباس لدى استقباله في رام الله وفدا من الفعاليات الفلسطينية في شرق القدس إن القيادة الفلسطينية مستمرة في قراراتها الأخيرة التي اتخذتها خلال “معركة القدس″ في إشارة إلى تجميد الاتصالات مع إسرائيل.

وأضاف أن القيادة الفلسطينية “لبت نداء المقدسيين وستبقى كذلك”، مشيدا بـ”حكمة المقدسيين وإرادتهم وشجاعتهم وصمودهم” في مواجهة إجراءات إسرائيل الأمنية الشهر الماضي.

واعتبر عباس أن أهل القدس “حققوا نصرا”، مضيفا “علينا الحفاظ على النصر الذي تحقق في القدس من أجل نصر آخر وخطوة أخرى”.

وقال “إننا جميعا مرابطون في القدس والأقصى وفي أرض الرباط، والخطأ الذي ارتكبناه عام 1948 لن يتكرر”.

وأضاف “كما قال أخي محمود العالول: هي معركة ونحن في أول الطريق وطريقنا طويل ولا نخدع أحدا بأن نقول المعركة طويلة، ونحن جاهزون، ولا ينقصنا شيء، رجال ونساء وأطفال وشباب والكل جاهز، إننا معكم، ولو لم تكونوا هكذا ما كنا نحن هكذا”.

من جهة أخرى أعلن عباس الاستمرار في وقف تحويل المخصصات المالية لقطاع غزة تدريجيا ما لم تلتزم حركة حماس الإسلامية ب”استحقاقات” المصالحة، متهما “جهات بالسعي لإدامة انفصال قطاع غزة حتى لا تقوم دولة فلسطينية”.

وطالب عباس مجددا حماس بإلغاء سيطرتها على قطاع غزة المستمرة منذ عشرة أعوام وإلغاء لجنتها الإدارية التي تتولى إدارة الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة.

وأكد على الاستمرار في السعي لإنهاء الانقسام الفلسطيني بالطرق السلمية عبر التوجه لانتخابات رئاسية وتشريعية عامة.